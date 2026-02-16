Звучит так, будто должно сидеть на кувшине в пруду: в Украине есть село с милым названием, за которым скрываются империи
За милым и "скользким" названием стоит серьезная история длиной в полтора века
На карте Волыни есть село под названием, которое звучит так, будто это не населенный пункт, а герой детской сказки или наклейка из учебника по биологии. Легкое, слегка забавное, почти мультяшное слово – и совсем неожиданная глубина за ним. Однако за этой "сказочностью" — реальные империи, войны и изменения границ.
Что следует знать
- Село получило свое "мультяшное" имя благодаря болотистой местности и обилию земноводных
- Поселение было основано еще в 19 веке на землях одной из древнейших православных обителей — Жидичинского монастыря
- Маленький населенный пункт сохранил свое самобытное название неизменным, пройдя через времена империй, советскую коллективизацию и войны
Жабка – украинское село в Луцком районе Волынской области, входящее в состав Луцкой городской общины. Оно было основано ориентировочно в 1883 году. По данным переписи 2001 года, численность населения – 239 человек, а площадь – 0,674 км². То есть обойти село можно полностью за 10-15 минут.
В начале своего существования село принадлежало Жидичинскому монастырю — древнейшей православной обители на территории Руси. В конце 19 в. в Лягушке уже было около 20 домов и примерно 128 жителей. В советские времена Жабка, как и многие подобные Волыни, подверглось коллективизации. Многие выезжали, часть крестьян переходила в новые колхозные структуры.
Откуда произошло название
Название села имеет вполне "обычное" происхождение. Топоним по сути связывают со словом "лягушка". Эта местность была болотистой, здесь водилось много земноводных. Поэтому логика проста – где квакали, там и назвали. Село никогда не меняло название — ни во время существования Речи Посполитой, ни Советского Союза.
В Жабке нет национально известных памятников архитектуры или истории, но есть церковь. В 2015 году он был освящен в честь великомученика Юрия Победоносца, что стало знаковым событием для местных верующих.
