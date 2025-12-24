"Путин пойдет на мирные переговоры в двух случаях": что в Украине говорят о плане из 20 пунктов

Некоторые полагают, что это вовсе не "мирное соглашение", а наоборот

Украинский президент Владимир Зеленский впервые раскрыл содержания 20 пунктов "мирного плана". Однако далеко не все украинцы посчитали его удачным и таким, который заставил бы российского главу Владимира Путина пойти на переговоры.

Что нужно знать:

Ключевым пунктом плана многие считают вопрос гарантий безопасности, без которых остальные положения теряют смысл

Критики опасаются, что мирное соглашение может привести к ослаблению санкций против РФ и лишь отсрочить новую фазу войны

Успех плана напрямую зависит от готовности РФ к переговорам, экономического состояния страны и реальных гарантий безопасности для Украины

"Телеграф" собрал комментарии украинских лидеров мнений по этому поводу.

Журналист, народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко на своей странице в Facebook пишет, что в таком виде этот документ вряд ли будет подписан.

По его мнению, Путин пойдет на мирные переговоры в двух случаях:

"Страх (у Трампа возможностей пока нет, а Китай не будет играть в игру США) или получение условий, которые он хочет достичь (территории, снятие санкций и возвращение в геополитику и, желательно, влияние на украинские выборы). Последний пункт пока выглядит нереалистичным, а первые три он будет продавливать". — пишет автор.

Журналист и обозреватель Иван Яковина на своей странице в Facebook пишет, что его из 20 пунктов интересует лишь 3-й — "гарантии безопасности". По его мнению, он звучит лаконично и загадочно:

"Если за этим скрывается что-то серьезное, то остальное соглашение "можно брать". Но если это какое-то фуфло, то сорри, остальное можно даже не читать. (Мое сугубо личное мнение) .PS. Что бы там ни было написано в окончательном соглашении, Украине обязательно нужно запускать создание своего ядерного оружия. Я бы это делал в сотрудничестве с Польшей и (возможно) Литвой, которые сами явно не против получить подобные гарантии безопасности", — отметил журналист.

Украинский политтехнолог, один из основателей партии "Демократична Сокира" Александр Нойнец в своем Telegram-канале также высказался по поводу плана. Он сделал следующий вывод:

"Это не мирные соглашения. Это соглашения, целью которых является:

- снятие санкций с РФ перед последующей войной;

- зима без блекаутов для Украины;

- смена Зеленского на кого угодно любым диким у***ским способом…

- нобелевская премия для Трампа;

- чуть лучшие результаты мидтерм элекшнз для Трампа;

- пара сотен миллиардов рублей для Уиткоффа;

- война спустя два года;

– АТО-2 все эти два года.

В таком контексте действительно я не знаю, хорошие это новости или плохие. Чтобы иметь возможность оценивать, хороши они или плохи, мне нужно знать уровень запаса экономической прочности в РФ и насколько снятие санкций поможет вернуть экономику с рецессии за два года. Может сильно поможет, может, уже не поможет, я не знаю, а потому я не могу оценивать. Даже Кремль этого оценивать не может, что я".

Нойнец добавил, что нападение РФ через два года снова удивит весь мир.

Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк сравнил "план" со сказкой "Каша из топора":

"Есть такая сказка — "Каша из топора". Хитрый солдат обещает приготовить кашу из одного лишь топора, но после того, как засовывает его в котел и начинает варить, потихоньку выманивает у жадной хозяйки крупу, масло и другие продукты, и в итоге каша получается норм. Нынешнее мирное планостроение напоминает мне эту историю", — пишет он, добавляя, что назвал бы сказку по-другому.

Шрайк подчеркнул, что ранее план состоял из 28 пунктов и со временем корректировался. Однако только Украина и европейские страны вносили в него важные вещи, а Россия и США — наоборот.

Главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко прокомментировал коротко: "не читал и не собираюсь".

О чем соглашение на 20 пунктов

Это рамочный документ, который прошел значительную эволюцию – это тот документ, который раньше начинался с 28 пунктов.

20 оставшихся пунктов:

Суверенитет Украины будет переподтвержден. Полное и безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Украина получит крепкие гарантии безопасности. Численность Вооруженных сил Украины будет оставаться на уровне 800 тысяч в мирное время. США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут отзеркаливать статью 5. Россия закрепит политику ненападения по отношению к Европе и Украине во всех необходимых законах, всех необходимых документах о ратификации, включая ратификацию подавляющим большинством голосов в Государственной Думе. Украина станет членом ЕС в конкретно определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы. Прочный пакет глобального развития для Украины, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях и будущем процветании, и будет охватывать широкий спектр экономических сфер, включая развитие технологий, ИИ и инфраструктуры, восстановление газовой инфраструктуры и территории, добычу ископаемых и т.д. Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, реконструкции поврежденных районов и регионов, гуманитарных вопросов. Целью будет привлечение 800 млрд долларов за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, вкладов частного сектора, чтобы помочь Украине полностью реализовать свой потенциал. После заключения этого соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США. Украина подтверждает, что она будет оставаться безъядерным государством согласно Договору о нераспространении ядерного оружия. Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами – Украина, США, Россия. В этом пункте фактически еще не достигли компромисса. США предлагают "33% на 33% на 33%". Еще обсуждается, за какие средства будет восстанавливаться станция и дамба. Украина также считает, что для нормальной работы ЗАЭС россияне должны выйти из Энергодара и Каховской ГЭС. Вопрос болезненный, и на него согласия нет. Пока. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, способствующих пониманию и терпимости к разным культурам, устраняют расизм и предубеждения. Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией столкновения. Российская Федерация должна вывести войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей. Рассматривается введение свободных экономических зон — в частности, в Донецкой области, по которой ищут компромисс, и Энергодаре, однако по украинскому законодательству это возможно только путем референдума. На референдум могут выставить вопросы всего документа, согласны украинцы или нет, и на его проведение нужно минимум 60 дней. И нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней. При создании специальных зон мониторинг там будут осуществлять международные силы. После согласования будущих территориальных договоренностей, как Российская Федерация, так и Украина, обязуются не изменять эти договоренности силой. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Будет заключено отдельное морское соглашение и соглашение о доступе, охватывающее свободу судоходства и перевозок. В рамках этого соглашения Кинбурнская коса будет демилитаризована. Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет. Все военнопленные и осужденные российской системой с 2014 года будут обменены "все на всех", будут возвращены все задержанные гражданские, дети и политические заключенные. Украина должна провести выборы как можно скорее после заключения соглашения. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться, гарантироваться Советом мира, под председательством президента Трампа. Украина, Европа, НАТО, Россия, Соединенные Штаты будут частью этого механизма. За нарушение будут предусмотрены санкции. После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский назвал самый сложный пункт из 20 пунктов мирного плана, четырнадцатый. В нем говорится о территориальном вопросе.