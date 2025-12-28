Изменение времени и другие детали: онлайн-трансляция встречи Зеленского с Трампом

В воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты Америки для разговора с Дональдом Трампом. Ранее назначенная встреча двух лидеров была перенесена по времени.

Встреча президентов состоится в городе Палм-Бич, штат Флорида. "Телеграф" следит за происходящим в США в режиме онлайн.

10:00 Зеленский и Трамп столкнутся с серьезными разногласиями по ключевым пунктам мирного соглашения, сообщает Reuters. Кремль настаивает на полном контроле над Донбассом и возражает против других пунктов предложений, что ставит под вопрос возможность одобрения результатов переговоров Путиным, отмечает Reuters.

В то же время Зеленский подчеркнул, что попытается смягчить требование США о выводе украинских войск из Донбасса. Если это не удастся, мирный план по 20 пунктам может быть вынесен на всеукраинский референдум.

7:00 Изначально сообщалось, что встреча запланирована на 22:00 (по киевскому времени). Однако позже стало известно, что переговоры немного сместили — теперь они начнутся на два часа раньше — в 20:00.

Согласно новому расписанию, Трамп примет участие в двухсторонней встрече с Зеленским в 13:00 по местному времени. В чем причина изменений — не сообщается.

Глава государства приземлился во Флориде ночью 28 декабря по киевскому времени, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в соцсети X. Сам президент ранее говорил, что встреча с Трампом состоится в публичном формате.

Кислица опубликовал фото самолета, на котором украинская делегация прибыла во Флориду

В субботу вечером Зеленский провел телефонный разговор с лидерами Франции, Германии, Италии и Польши в преддверии своей ключевой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. Великобритания была представлена ​​на переговорах советником по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, сообщил Тhe Telegraph.

О чем Трамп и Зеленский будут говорить

Ранее глава государства говорил, что эта встреча нужна будет для того, чтобы доработать "мирный план" из 20 пунктов максимально.

"Многое может решиться до Нового года", — говорил Зеленский.

Что касается чувствительных вопросов, Зеленский отмечал, что они будут обсуждать с Трампом и Донбасс, и Запорожскую станцию и другие вопросы. Сюда же относится и довольно чувствительный вопрос насчет армии, поскольку россияне выразили возмущение — их не устраивает численность армии в 800 тысяч человек.

Киев уже передал Вашингтону подробный пакет предложений, включающий мирный план из 20 пунктов. Он предусматривает гарантии безопасности для Украины, экономические договоренности с США и ЕС, а также гуманитарные шаги — в частности обмен пленными.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о мирном плане, заверил, что Украина готова к завершению войны, но есть еще вопросы, которые нужно решать.