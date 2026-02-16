Не только достойные зарплаты: эксперт рассказал, что вернет украинцев домой

Для этого необходимы системные изменения

Возвращение украинцев из-за границы напрямую зависит от того, сможет ли государство обеспечить достойные и безопасные условия жизни внутри страны. Речь идет не только об уровне доходов, но и о системных изменениях, формирующих чувство стабильности, справедливости и перспективы.

Что нужно знать:

Возвращение украинцев зависит от качества жизни

Уровень доходов не является единственным фактором

Государство нуждается в безопасности и системных реформах

Об этом экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в интервью "Телеграфу". Он также напомнил о проблемах жилищного фонда и энергетики в стране.

"Государству нужно будет принимать решение о выводе качества жизни на европейский уровень. Без этого мы украинцев не вернем", – утверждает он.

По мнению эксперта, качество жизни – это не только заработная плата. Это множество гуманитарных реформ, вопросы безопасности и правоохранительных органов. На качество жизни оказывают влияние судебная система и доступ к ней человека.

Важны также доступ физического лица к государственным услугам и легкость открытия бизнеса, понятность налоговой системы.

"Потому что без прозрачности и понятности налоговой системы вы всегда оказываетесь в ситуации, когда вы еще ничего не сделали, но вы уже должны государству", — заметил экономист.

По его словам, в Украине огромные проблемы с жилищным фондом из-за большого количества внутренне перемещенных лиц. Также в стране сложная ситуация с энергетикой. Многие дома в Киеве этой зимой остались без отопления.

"О каком качестве жизни можно говорить, когда в доме +8, а на улице -12 и согреться нечем? И размороженные системы отопления, и погоревшие системы (…) Вот все составляющие качества жизни", – резюмировал Пендзин.

