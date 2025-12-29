Путин договаривается напрямую с Трампом? Политолог объяснил, что происходит за кулисами переговоров

В начале 2026 года переговоры по завершению войны в Украине лишь активизируются

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом состоялась 28 декабря в Майами. Несмотря на неизбежные сравнения с напряжённым и провальным рандеву в Овальном кабинете в конце февраля, нынешний формат и подготовка переговоров существенно отличались.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог". По его словам, новая встреча невольно заставляет задуматься об аналогии со стаканом, который может быть наполовину полным или наполовину пустым, однако в данном случае для Украины есть основания говорить о ряде позитивных сдвигов.

"Вес и влияние согласованных совместных позиций Украины и Европы относительно завершения войны, гарантий безопасности нашей стране и так далее были значительно большими, чем во время встречи 28 февраля и поддержки европейскими лидерами позиций Украины после неё", — отметил Миселюк.

Совместная позиция Украины и Европы объективно сузила пространство для манёвра Дональда Трампа в возможных попытках давления на Киев с целью уступок, выгодных России. Именно это, по мнению эксперта, и продемонстрировали итоги декабрьских переговоров.

Отдельно Миселюк остановился на действиях России и стратегии Владимира Путина. Он подчеркнул, что российский президент и дальше пытается вести переговоры напрямую с Трампом, игнорируя Украину и Европу как якобы второстепенных игроков.

Именно с этой целью Путин активно обсуждал украинский вопрос с американским лидером как до встречи Трампа с Зеленским, так и после неё.

Цель Путина — согласовать ключевые вещи напрямую с Трампом, чтобы затем последний довёл до сведения Украины и Европы то, о чём они договорились, и подтолкнул украинцев и европейцев воспринять этот спущенный сверху ‘пакет больших договорённостей от больших лидеров’ Андрей Миселюк

Андрей Миселюк / Facebook-страница

По прогнозу эксперта, переговорный процесс в январе лишь активизируется. Президент Зеленский уже анонсировал новую встречу с Дональдом Трампом, а также отдельные переговоры с европейскими лидерами. После этого планируется провести крупную многостороннюю встречу с участием руководства Украины, США и стран Европы.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении в начале января в Париже очередной встречи "коалиции решительных", в ходе которой страны-участницы должны финализировать свои конкретные вклады в систему гарантий безопасности для Украины.

"Все эти встречи и переговоры должны а) зафиксировать согласованные позиции Украины, Европы и США в пакете документов по завершению войны в нашей стране; б) подготовить фундамент для проведения переговоров с Россией, в которых Украина вместе с европейскими партнёрами будут действовать совместно, а США продолжат выполнять функцию посредника между ними и Россией", — подытожил Миселюк.

