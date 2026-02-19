Нардепы массово заболели не из-за еды в столовой. Что у них за вирус и как он передается

Основные симптомы – расстройство пищеварения и интоксикация

В Верховной Раде Украины назвали официальную причину отравления депутатов. Оказалось, что виновата не столовая, а норовирус.

Что нужно знать:

Медики обнаружили вирус у всех заболевших депутатов

Норовирус недавно фиксировали в Буковеле

Как сообщили в ВР, нардепы и работники аппарата заболели из-за норовируса. А не как писали медиа, из-за еды в столовой.

"Заболевания народных депутатов Украины и работников Аппарата не связаны с едой в столовой Верховной Рады Украины", — говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердил Центр превентивной медицины Государственного управления делами на основании полученных результатов расследования. В ходе исследования методом ПЦР было подтверждено, что причина недомогания нардепов – норовирус. Как он появился в стенах Рады, не сообщается, но от норовируса недавно массированно страдали отдыхающие в Буковеле.

Что такое норовирус

Норовирус – это острое вирусное инфекционное заболевание. Оно часто распространяется в закрытых и многолюдных помещениях и передается контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Именно его обнаружили у всех заболевших нардепов, сдавших ПЦР-тест.

Известно, что инфицированный человек может выделять вирус даже без явных симптомов, что повышает риск массового заражения в местах скопления. Основными симптомами заболевания есть тошнота, рвота, диарея и боль в животе.

