Нардепи масово захворіли не через їжу в їдальні. Що в них за вірус та як він передається

Основні симптоми — розлади травлення та інтоксикація

У Верховній Раді України назвали офіційну причину отруєння депутатів. Виявилось, що винна не їдальня, а норовірус.

Що треба знати:

Медики виявили вірус у всіх депутатів, що захворіли

Норовірус нещодавно фіксували в Буковелі

Як повідомили у ВР, нардепи та працівники апарату захворіли через норовірус. А не як писали медіа, через їжу у їдальні.

"Захворювання народних депутатів України та працівників Апарату не пов’язані з харчуванням в їдальні Верховної Ради України", — йдеться у повідомленні.

Цю інформацію підтвердив Центр превентивної медицини Державного управління справами на підставі отриманих результатів розслідування. Під час дослідження методом ПЛР було підтверджено, що причина нездужання нардепів — норовірус. Як він з'явився у стінах Ради не повідомляється, але від норовірусу нещодавно масовано страждали відпочивальники в Буковелі.

Що таке норовірус

Норовірус — це гостре вірусне інфекційне захворювання. Воно часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом. Саме його виявили в усіх захворілих нардепів, які здали ПЛР-тест.

Відомо, що інфікована людина може виділяти вірус навіть без явних симптомів, а це підвищує ризик масового зараження у місцях скупчення. Основними симптомами захворювання є нудота, блювота, діарея та біль у животі.

