Нардепи масово захворіли не через їжу в їдальні. Що в них за вірус та як він передається
Основні симптоми — розлади травлення та інтоксикація
У Верховній Раді України назвали офіційну причину отруєння депутатів. Виявилось, що винна не їдальня, а норовірус.
Що треба знати:
- Медики виявили вірус у всіх депутатів, що захворіли
- Норовірус нещодавно фіксували в Буковелі
Як повідомили у ВР, нардепи та працівники апарату захворіли через норовірус. А не як писали медіа, через їжу у їдальні.
"Захворювання народних депутатів України та працівників Апарату не пов’язані з харчуванням в їдальні Верховної Ради України", — йдеться у повідомленні.
Цю інформацію підтвердив Центр превентивної медицини Державного управління справами на підставі отриманих результатів розслідування. Під час дослідження методом ПЛР було підтверджено, що причина нездужання нардепів — норовірус. Як він з'явився у стінах Ради не повідомляється, але від норовірусу нещодавно масовано страждали відпочивальники в Буковелі.
Що таке норовірус
Норовірус — це гостре вірусне інфекційне захворювання. Воно часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом. Саме його виявили в усіх захворілих нардепів, які здали ПЛР-тест.
Відомо, що інфікована людина може виділяти вірус навіть без явних симптомів, а це підвищує ризик масового зараження у місцях скупчення. Основними симптомами захворювання є нудота, блювота, діарея та біль у животі.
