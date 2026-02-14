"Такого никто не видел". В Раде рассказали, будет ли демобилизация

Некоторые воюют уже четыре года, а есть и такие, что с 2014

Россия постоянно наращивает количество своих оккупационных войск на территории Украины, из-за чего демобилизация тех, кто давно на фронте, не реальна. Призывы к ней являются популизмом.

Что нужно знать:

Демобилизация сейчас привела бы к потере страны

В истории нет примеров демобилизации в ходе широкомасштабной войны

Решить проблему помогут механизмы контракта

Такое мнение высказал член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский "РБК-Украина". Он напомнил, что по данным украинской разведки сейчас вражеский контингент на территории Украины составляет около 700 тысяч.

Потому, по словам Вениславского, учитывая это, сложно говорить об изменениях в плане ротации, отводе от позиций военнослужащих и сдерживающих врага подразделений. Также нереальна демобилизация.

Вопрос демобилизации – это результат популистских призывов отдельных коллег, которые озабочены больше своей публичной харизмой, узнаваемостью и "любовью" к народу, чем реальным положением вещей, — говорит нардеп

Он добавил, что решение о демобилизации было бы хорошо воспринято большинством украинцев. Однако оно привело бы к потере страны, и украинцам пришлось бы жить под тоталитарным военным российским режимом.

В условиях такой полномасштабной войны, которую ведет Россия против Украины, говорить о демобилизации – это нонсенс с точки зрения даже исторической ретроспективы. Такого никто никогда не видел, никогда в мире такого не было, — отметил Вениславский

В то же время он подчеркнул, что необходимо дать "некую прогнозируемость" военным, которые уже четыре года на фронте (а некоторые еще с 2014). По словам Вениславского, этому больше всего будет способствовать именно контрактный механизм.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские мужчины, отслужившие по контракту 18-24, получат отсрочку. Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект.