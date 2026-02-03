Треть нардепов не пришли в Раду даже на встречу с генсеком НАТО (полный список)

Кто из нардепов не пришел на заседание 3 февраля

В Верховной Раде из 393 депутатов отсутствует почти треть — 120 народных избранников не явились на сессию. Не побуждало их прийти на работу даже то, что во вторник, 3 февраля, в ВР выступал с речью Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Что нужно знать:

Заседание открывало 15-ю сессию парламента

Среди отсутствующих – Порошенко, Тимошенко, Разумков, Арахамия, Тищенко и другие.

В некоторых фракциях и группах присутствующих вдвое меньше, чем отсутствующих

Активную законодательную работу планируют начать после 10 февраля

Среди тех, кого нет на заседании: Давид Арахамия, Максим Березин (оба в комитете по нацбезопасности и обороне), Елизавета Богуцкая, Петр Порошенко, Яна Зинкевич, Юлия Тимошенко, Николай Тищенко, Дмитрий Разумков, Ольга Стефанишина и не только. Отметим, в некоторых фракциях и депутатских группах присутствующих вдвое меньше отсутствующих.

Кто есть, а кого нет в Верховной Раде 3 февраля

Отметим, 3 февраля было открытие 15-й сессии Верховной Рады. Во время выступления на открытии Рютте подчеркнул, что последняя российская атака демонстрирует, что РФ несерьезно относится к миру, а также подтвердил поддержку НАТО, в том числе по поставкам оружия.

Марк Рютте/ Фото из телеграма Марьяны Безуглой

Количество депутатов в ВР

Часть кресел парламентариев пуста

Нардеп Ярослав Железняк, которого, по данным системы учета Верховной Рады, также не было в зале, наглядно показал количество нардепов и их эффективность. В частности, рассмотрение плана законодательной работы на 15 сессию по сокращенной процедуре провалили. Однако интересно, что графа "всего" через 6 минут после начала увеличилась на несколько десятков нардепов.

Голосование за проект Постановления о Плане законопроектной работы Верховной Рады Украины на 2026 год

Количество депутатов на 12:30

Железняк также объяснил, чего так мало депутатов в зале. По его словам, заседание 3 февраля — формальное требование Конституции, поэтому те, кто в командировках или из других городов не приехали: "Соответственно, сразу планировали лишь формально открыть сессию и дальше все голосование провести с 10 февраля. Поэтому здесь нет ни зрады, ни победы".

Ранее "Телеграф" сообщал, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на днях потерял отца. Тем временем в Верховной Раде появился новый нардеп — Сергей Карабута принял присягу.