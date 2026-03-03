США диктуватимуть кожен крок? Що чекає Іран після війни

Досить багато залежить не тільки від нового лідера

Після ліквідації лідера Ірану Аятоли Алі Хаменеї та операції США і Ізраїлю проти Тегерану країну можуть чекати кілька варіантів майбутнього. Який саме обере держава, питання часу.

Що треба знати:

В Ірані є чимало людей готових стати новим лідером

Після завершення операції вплив США на Тегеран може посилитись

Сценарій розпаду Ірану вважається малоймовірним

Про це директорка Програми розвідки в CSIS Емілі Гардинг розповіла "Телеграфу" у матеріалі "Цвях у домовину для Путіна і "дикий" сценарій — в США оцінили, якою буде війна проти Ірану".

За її словами, Іран та ситуація всередині нього завжди були однією з найскладніших цілей для розвідки — поряд із Північною Кореєю, Росією та Китаєм.

"Наказ про початок операції було віддано о третій годині дня п’ятниці. Це означає, що було відомо, де перебуватимуть верховний лідер [Хаменеї] і апарат безпеки через десять годин. Це вражаючий розвідувальний успіх. Партнерство між ізраїльською та американською розвідками за ці роки принесло чимало результатів. Бували й напружені моменти, але це, безумовно, приклад справжнього успіху", — зазначила Гардинг.

Однак режим у Тегерані має дуже велику "лаву запасних". Тому попри ліквідацію багатьох лідерів, є чимало людей, готових піднятися на їхнє місце. Експертка пояснює, що на певному етапі, коли удари сягають достатньо глибоко в ієрархію, весь механізм може почати хитатися.

"Щодо тимчасового триособового органу, який керує країною: існує, хай і невелика, ймовірність, що вони підуть шляхом, подібним до падіння Берлінського муру — і скажуть: ми не будемо більше забороняти людям виходити на вулиці; ми відмовляємося від ядерної програми; ми просимо про зняття санкцій. Це був би найкращий сценарій для всіх, якби вони наважилися визнати поразку й заявити: ми хочемо зосередитися на внутрішніх проблемах, а не на зовнішніх авантюрах. Але ймовірність такого розвитку подій невелика", — вважає Емілі Гардинг.

Інший сценарій, який називає експертка, передбачає: окремі провінції всередині Ірану можуть прагнути до відокремлення — подібно до процесів розпаду держав на Балканському півострові у 1990-х роках. Однак це малоймовірно. Втім після завершення авіаударів США усе вирішуватиметься всередині Ірану, де почнеться жорстка боротьба за владу. І цей етап триватиме роками.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Іран може виграти війну з США та Ізраїлем.