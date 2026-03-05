Азербайджан під атакою: Іран вдарив по аеропорту дронами Arash-2, в чому їхня особливість (фото, відео)

Атаку було здійснено 3 БпЛА

Іран атакував безпілотниками міжнародний аеропорт у місті Нахічевань в Азербайджані. Внаслідок інциденту постраждали двоє мирних жителів, а будівля отримала пошкодження.

Що потрібно знати:

Атака могла бути виконана важкими дронами Arash-2 або Shahed

Місто розташоване в ексклаві Азербайджану

МЗС Азербайджану рішуче засудило атаку

Інформація про це з’явилася 5 березня у місцевих ЗМІ. Це перший випадок обстрілу азербайджанської території за час продовження американо-ізраїльської війни проти Ірану.

Відомо, що атака була здійснена 3 безпілотними літальними апаратами — це міг бути "Шахед", або "Arash-2". У соцмережах з’явилися фотографії, на яких видно уламки всередині терміналу, пошкоджені стельові конструкції та вікна. Після атаки було скасовано рейс з Баку в Нахічевань.

Аеропорт після атаки Ірану. Фото: Musavat

Тим часом Азербайджан ніколи не висував жодних претензій щодо іранської території. У МЗС Азербайджану підтвердили атаку БпЛА та "рішуче засудили" напад Ірану.

"Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ісламської Республіки Іран, внаслідок яких було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох мирних жителів. Цей напад на територію Азербайджану суперечить нормам і принципам міжнародного права і служить посиленню напруженості в регіоні", — йдеться у повідомленні.

Нахічевань

Місто Нахічевань має в своєму розпорядженні ексклав Азербайджану. Це автономна територія, відокремлена від основної території країни вірмено-азербайджанським кордоном та територією Вірменії. Фізично Нахічевань межує з Іраном, що робить його доступною метою безпілотників без перетину основної території Азербайджану.

Нахічевань – стратегічний та політичний пункт для Азербайджану. Удар по аеропорту показує військову демонстрацію сили та сигнал Азербайджану, не входячи в основну територію країни. При цьому важливо відзначити, що аеропорт у цьому місті є ключовим транспортним вузлом для зв’язку ексклаву з Баку та зовнішнім світом. Порушення роботи аеропорту тимчасово обмежує пересування людей та вантажів, створюючи тиск.

Міжнародний аеропорт знаходиться за 5 км на південний схід від Нахічевані і є єдиною повітряною брамою цього ексклаву Азербайджану.

Аеропорт у Нахічевані. Фото: Вікіпедія

"Arash-2"

У ЗМІ зазначають, що удари по аеропорту могли бути завдані дронами "Arash 2". Це безпілотний дрон-камікадзе тяжкого класу іранського виробництва. Призначений для ураження об’єктів військової інфраструктури та працюючих РЛС від систем ППО, що прикривають їх, на великій дальності близько 1000—2000 км. Основною метою дрону є об’єкти у великих містах для завдання ударів "стратегічного" класу. Створення на базі Kian 2.

Дрон Arash 2. Фото: Вікіпедія

Характеристики:

Висота польоту : до 5000 метрів

: до 5000 метрів Дальність : близько 1000-2000 км (на навчаннях показано дистанцію поразки 1400 км)

: близько 1000-2000 км (на навчаннях показано дистанцію поразки 1400 км) Розмах крил : 3,5 метра

: 3,5 метра Довжина : 4,5 метра

: 4,5 метра Двигун : реактивний (Kian), поршневий (Arash)

: реактивний (Kian), поршневий (Arash) Бойова частина : 260 кг

