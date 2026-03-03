Трамп програє? Яковина розповів, чому виграти у війні з Іраном складно

Досягти успіху на Близькому сході можна за кількох умов

США та Ізраїль можуть програти війну проти Ірану, адже не врахували одну дуже вагому деталь. Влада Тегерану — це не один лідер, більшість тримається на релігії, шиїтському ісламі.

Що треба знати:

Одних ударів з повітря може не вистачити для перемоги США та Ізраїлю

Початок наземної операції може наблизити Трампа до мети, але супроводжуватиметься значними втратами

Атаки на Іран матимуть позитивні наслідки для України

Таку думку висловив журналіст-міжнародник та політичний оглядач Іван Яковина. За його словами, президент США Дональд Трамп поставив за високу планку для цієї операції, а саме повалення влади в Ірані.

"США та Ізраїль нескінченно потужніші за Іран, але вони все ще можуть програти цю війну, причому з власної вини. Досягти реалізації основної мети (зміни влади — ред.) з кожним днем ​​війни стає дедалі складніше", — пише журналіст.

Яковина пояснює, що влада Ірану — це не просто диктатура як в Іраку чи Росії, де все тримається на одній людині. В Ірані просто прибрати лідера — це не кінець справи, адже ця держава має серйозну ідеологічну основу (шиїтський іслам). Ця релігія перевірена не однією війною, вона вкорінювалась понад 45 років. В Ірані мало що залежить від конкретних персоналій начальників, все тримається на організаціях.

"Аби надійно викорчувати ці держінститути, не обійтися без введення наземних військ і створення там окупаційної адміністрації. Одних ударів із повітря явно не вистачає. Якщо ж США та Ізраїль введуть війська, то їхні втрати будуть неприйнятно високими. Пояснення просте: дрони", — йдеться у повідомленні.

Журналіст додає, що після початку наземної операції в Ірані, туди одразу прибуде гігантський потік FPV-дронів з Китаю та російські інструктори. При цьому ні США, ні Ізраїль не мають навичок у сучасній дроновій війні, тому спочатку їм буде дуже складно.

Іран та Ізраїль на карті

"Виходить, що без вторгнення мети війни не досягнуто, а вторгнення стане надмірно витратним у плані втрат. Обидва варіанти гірші. Плюс не забуваємо, що Трамп вже практично в маразмі, а його міністр оборони Гегсет – клінічний дегенерат, який, до того ж, звільнив із Пентагону всіх найкращих генералів та адміралів", — пише Яковина.

Він каже, що Ірану для перемоги достатньо зберегти свій режим, з чим досить легко впоратись. Але не слід виключати можливість повстання всередині країни, тільки воно, на думку журналіста, може сприяти успіху операції США та Ізраїлю.

"Для нас однаково є плюси, оскільки США з Ізраїлем зараз поріжуть іранський ВПК, який допомагає Росії, а поразка у війні поставить хрест на Трампі та його дружбі з Путіним", — резюмував Яковина.

Раніше "Телеграф" розповідав, як війна на Близькому Сході може вплинути на бойові дії в Україні.