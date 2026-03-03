Трамп програє? Яковина розповів, чому виграти у війні з Іраном складно
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Досягти успіху на Близькому сході можна за кількох умов
США та Ізраїль можуть програти війну проти Ірану, адже не врахували одну дуже вагому деталь. Влада Тегерану — це не один лідер, більшість тримається на релігії, шиїтському ісламі.
Що треба знати:
- Одних ударів з повітря може не вистачити для перемоги США та Ізраїлю
- Початок наземної операції може наблизити Трампа до мети, але супроводжуватиметься значними втратами
- Атаки на Іран матимуть позитивні наслідки для України
Таку думку висловив журналіст-міжнародник та політичний оглядач Іван Яковина. За його словами, президент США Дональд Трамп поставив за високу планку для цієї операції, а саме повалення влади в Ірані.
"США та Ізраїль нескінченно потужніші за Іран, але вони все ще можуть програти цю війну, причому з власної вини. Досягти реалізації основної мети (зміни влади — ред.) з кожним днем війни стає дедалі складніше", — пише журналіст.
Яковина пояснює, що влада Ірану — це не просто диктатура як в Іраку чи Росії, де все тримається на одній людині. В Ірані просто прибрати лідера — це не кінець справи, адже ця держава має серйозну ідеологічну основу (шиїтський іслам). Ця релігія перевірена не однією війною, вона вкорінювалась понад 45 років. В Ірані мало що залежить від конкретних персоналій начальників, все тримається на організаціях.
"Аби надійно викорчувати ці держінститути, не обійтися без введення наземних військ і створення там окупаційної адміністрації. Одних ударів із повітря явно не вистачає. Якщо ж США та Ізраїль введуть війська, то їхні втрати будуть неприйнятно високими. Пояснення просте: дрони", — йдеться у повідомленні.
Журналіст додає, що після початку наземної операції в Ірані, туди одразу прибуде гігантський потік FPV-дронів з Китаю та російські інструктори. При цьому ні США, ні Ізраїль не мають навичок у сучасній дроновій війні, тому спочатку їм буде дуже складно.
"Виходить, що без вторгнення мети війни не досягнуто, а вторгнення стане надмірно витратним у плані втрат. Обидва варіанти гірші. Плюс не забуваємо, що Трамп вже практично в маразмі, а його міністр оборони Гегсет – клінічний дегенерат, який, до того ж, звільнив із Пентагону всіх найкращих генералів та адміралів", — пише Яковина.
Він каже, що Ірану для перемоги достатньо зберегти свій режим, з чим досить легко впоратись. Але не слід виключати можливість повстання всередині країни, тільки воно, на думку журналіста, може сприяти успіху операції США та Ізраїлю.
"Для нас однаково є плюси, оскільки США з Ізраїлем зараз поріжуть іранський ВПК, який допомагає Росії, а поразка у війні поставить хрест на Трампі та його дружбі з Путіним", — резюмував Яковина.
Раніше "Телеграф" розповідав, як війна на Близькому Сході може вплинути на бойові дії в Україні.