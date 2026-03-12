Їжа, тепло та турбота: фудтрак Третього армійського корпусу став символом зими у Києві

Ініціатива показала взаємодію військових, волонтерів та городян у непростий час

Патронатна служба "Янголи" 3-го армійського корпусу цієї зими запустила спеціальний фудтрак, що дало можливість городянам заряджати гаджети, зігріватися гарячим чаєм, пригощатися смаколиками та теплим бульйоном.

Що потрібно знати:

Патронатна також служба опікується пораненими, допомогою сім’ям загиблих та соціальною адаптацією ветеранів.

Фудтраки "Янголів" стали справжнім символом цієї складної для українців зими

Ініціатива показує турботу військових про цивільних та зміцнює довіру до армії.

У цьому матеріалі "Телегаф" показує кадри роботи траків та ділиться коментарями командира Патронатної служби "Янголи" Олени Толкачової "Гайки" про цю ініціативу та про засновника патронатної служби Андрія Білецького.

Вона погодилася з думкою, що траки стали справжнім символом цієї зими.

Я бачу скільки людей підходить. Це справді серйозна та точна допомога киянам, які у складний час, коли почалася війна, донатили нам. І завдяки їхнім донатам, наша військова структура зросла вже до корпусу. Тому те, що ми зараз допомагаємо цивільним, це наш святий обов’язок відзначила "Гайка".

Так, за її словами, влаштовано в підрозділі Андрія Білецького, "бо це про порядність та надійність".

Довідка: Андрій Білецький — засновник та перший командир полку "Азов" (2014 р.), а з 2022 року — командир 3-ї окремої штурмової бригади (3 ЗШБр) ЗСУ. У березні 2025 року було оголошено про розширення бригади до 3 армійського корпусу під його командуванням.

"Це порядна людина, з високим інтелектом, з військовою підготовкою. І вона реально знає, що і як треба робити", — коротко розповіла Толкачова про Білецького.

Андрій Білецький. Фото: Вікіпедія

Патронатна служба "Янголи" стала для військових однією з найпотужніших, бо Андрій Білецький дав можливість її системно розвивати.

"До нього може підійти будь-який рядовий боєць, якщо його побачить, і поставити питання, поспілкуватися", — зазначила співрозмовниця, називаючи Білецького "людяним командиром".

Вона також згадала, як мама Білецького розповіла про зворушливу фразу, яку він сказав ще у 10-12 років: "Якби можна було, я б помер за Україну двічі".

Також "Гайка" розповіла трохи цікавих фактів про саму себе. Наприклад, вона пішла саме до медичної служби, оскільки як для жінки їй було важко тримати автомат, ще проходячи базову військову підготовку разом із чоловіками у 2014 році.

Я зрозуміла, що просто заважатиму. Коли почалися у нас перші загиблі, я була у штабі і мені зателефонував "Крук" і сказав, що у нас є загиблі і треба повідомити сім’ї, оскільки хлопці не можуть. І я зрозуміла, що це мій шлях. Так я й почала опікуватися родинами загиблих. І так поступово почали підтягуватись дівчата-волонтери. Вони займалися саме пораненими. Я зрозуміла, що наша медицина не тягне так, як повинна тягнути, бойову травму. Особливо реабілітацію поділилася командир.

Толкачова розповідає, як почала шукати найкращих фахівців в Україні, які могли б допомогти у складних ситуаціях. Далі вона налагоджувала контакти з різними лікарнями та інститутами, щоб вони могли надавати допомогу військовим у разі потреби. Окрему подяку вона висловила лікарні Мечникова у Дніпрі, оскільки її реанімація буквально діставала людей із того світу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що третій армійський корпус має одні з найменших втрат на фронті серед Збройних сил України (ЗСУ).