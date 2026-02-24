Нардеп та його дружина-чиновниця "загубили" у декларації годинників на 8 мільйонів: на цьому дива не закінчилися

Дива у деклараціях чиновників на годиннику не закінчуються

Сім’я українських чиновників Лабазюк любить дорогий годинник. Проте декларувати всю свою колекцію, мабуть, не встигає.

Про це повідомляє українська спільнота Cats and watches. Його адміністратори зауважили, що народний депутат Сергій Лабазюк та його дружина Віолетта, яка працює головою Хмельницької облради, час від часу з’являються на публіці в дорогому годиннику, проте частина з них не відображена в їх офіційних деклараціях.

Так, наприклад, Сергій Лабазюк засвітився на офіційних заходах у таких годинниках:

Patek Philippe Aquanaut за приблизно 100 тисяч доларів (понад 4 мільйони гривень);

Patek Philippe Aquanaut

Patek Philippe Gondollo за 49 тисяч доларів (близько 2 мільйонів гривень);

Patek Philippe Gondollo

Hublot Classic Aerofusion за 15 тисяч доларів (понад 600 тисяч гривень).

Hublot Classic Aerofusion

Разом: понад шість з половиною мільйон доларів.

Його дружина Віолетта також встигла відзначитися на публіці в дорогому незадекларованому годиннику:

Ulysse Nardin – 30 тисяч доларів (1 300 000 гривень);

Ulysse Nardin

Harry Winston – 5 500 доларів (~230 тисяч гривень).

Harry Winston

Разом: ~ 1500000 гривень.

Усього – ~ 8 000 000 гривень.

Жодна з цих розкішних речей не була внесена до річної декларації сімейства чиновників. За документами у нього є лише три години:

Rolex Oyster Perpetual Datejust (власність Сергія Лабазюка) — зазначена у декларації вартість 395 тисяч.

Chopard (власність Віолетти Лабазюк) — вартість не вказана.

Swatch Breguet (власність Сергія Лабазюка) — вартість не вказана.

Декларація сім’ї Лабазюк

До речі, як звернули увагу автори посту, на цьому дивності у деклараціях чиновників не закінчуються. Так, наприклад, сімейство 2022 року змогло придбати квартиру (власність доньки) у Хмельницькому на 116 квадратів лише за 100 тисяч гривень — менше тисячі гривень за квадрат.

Декларація сім’ї Лабазюк

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у декларації "слуги народу" Клочко, який попросив доплату у держави.