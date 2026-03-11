Трамп роздаровує взуття від Florsheim у Білому домі: що це за бренд і скільки коштує в Україні (фото)

Американський бренд із більш ніж сторічною історією став улюбленим для лідера США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виявив незвичайну любов до класичного чоловічого взуття Florsheim і тепер регулярно обдаровує ним весь Білий дім. Такий подарунок від лідера отримують глави відомств, детективи, радники та VIP-персони.

Що потрібно знати:

Florsheim — бренд із більш ніж сторічною історією, заснований у 1892 році

Трамп дізнається про розмір взуття співробітників на засіданнях кабінету міністрів

Взуття Florsheim носили президенти США, включаючи Гаррі Трумана, та відомі артисти, наприклад, Майкл Джексон

За інформацією американської газети The Wall Street Journal, Трамп особисто дізнається про розмір взуття людей на засіданнях кабінету міністрів. Приблизно через тиждень він розсилає їм пару коричневих туфель-брог Florsheim. Потім на засіданнях він запитує: "Ви отримали туфлі?".

"Вони є у всіх хлопців", — каже одна співробітниця Білого дому. Друга зазначає, що всі бояться їх не носити.

Дональд Трамп у туфлях від Florsheim

Що примітно, ці туфлі доступні за ціною: багато пар коштують 145 доларів. Додамо, що в Штатах середня ціна на чоловіче взуття помітно варіюється в залежності від типу та якості, але орієнтовно виглядає так:

Загальна середня ціна пари взуття (включаючи кросівки, туфлі та ін.) — близько $90-$180 за пару для хорошої якості.

Середня роздрібна ціна взуття для аналізу тисяч моделей — приблизно $120–$130 MSRP (рекомендована роздрібна ціна).

Дешевші пари (бюджетні) можуть коштувати $60-$90, а преміум-рівень вище $150-$200+

Тобто взуття, яке так подобається Трампу, списується в середню ціну за США.

Florsheim — доступна американська класика

Florsheim — бренд із більш ніж сторічною історією, заснований 1892 року в Чикаго Зігмундом Флоршеймом та його сином Мілтоном. Спочатку було зроблено акцент на класичне чоловіче взуття із якісної шкіри.

У 1900 році в роздрібних магазинах Florsheim з’являється прилад для рентгеноскопії, який використовували для вивчення особливостей стоп кожного клієнта і підбору правильної посадки.

До речі, в 1917 році компанія Florsheim стала одним з головних постачальників взуття для американської армії, що бореться у розпал Першої світової війни. У 1941 році всі робочі сили на фабриці були спрямовані на виробництво взуття для військових. Після війни взуттєва компанія стрімко розвивалася, і, за цікавою інформацією, наведеною на офіційному сайті компанії, до 1966 взуття Florsheim купували кожні 4 секунди.

Магазин Florsheim у воєнний час, 1943 рік

Також взуттю цього бренду віддавали перевагу багато знаменитостей — президенти США (включаючи Гаррі Трумана), Майкл Джексон та багато інших.

Президент Трамп закохався у бренд, бо шукає комфортне взуття для довгих робочих днів. Тепер його туфлі є у віце-президента Джей Ді Венса, сенатора Марко Рубіо, міністрів транспорту та оборони, а також відомих провідних Fox News і сенаторів.

Марко Рубіо у подарованих туфлях від Трампа. Фото: соцмережі

Марко Рубіо в черевиках від Трампа. Скріншот: пост Сергія Стерненка у Telegram

Взуття Florsheim виробляється в Італії, Індії, Китаї та поставляється до багатьох країн світу

Скільки взуття Florsheim коштує в Україні

Багато пар цього взуття в Штатах коштують близько 145 доларів — у перерахунку на українську валюту це приблизно 6 000 гривень. Для порівняння, в Україні туфлі Florsheim продаються в середньому від 6 500 до 10 000 грн, залежно від моделі.

"Телеграф" порівняв ціни на кількох українських сайтах:

Ціни на туфлі Florsheim на сайті Fair.ua

Ціни на туфлі Florsheim на сайті Rozetka.com

Ціни на туфлі Florsheim на сайті Milanshop

