Молода чиновниця з Київщини стала "зіркою" мережі: справа у її зовнішності і не тільки (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Нонна є любителькою годинника і у своїй колекції має цікаві моделі.
Голова Молодіжної ради при Обухівській міськраді Нонна Мусикян стала об’єктом обговорень у соціальних мережах. Увагу користувачів привернула її любов до яскравої обробки фотографій, а вже потім люди помітили ще одне цікаве, але дороге захоплення.
Про це повідомляє українська спільнота Cats and watches. Так, Нонна Мусікян стала персоною, що обговорюється в Threads через свою любов до обробки фото.
Дехто користував хейтив її за, на їхню думку, зайву обробку. Проте були й ті, хто став на захист дівчини.
Обговорення стало настільки масштабним, що вийшло за межі первісної теми. Так, наприклад, спільнота Cats and watches звернула увагу, що 23-річна Нонна є любителькою годинника і у своїй колекції має цікаві моделі:
- Audemars Piguet Royal Oak Offshore з діамантовим безелем — 60 тисяч євро (~3 063 000 гривень);
- Rolex Datejust — 18 тисяч євро (~ 900 тисяч гривень);
- Cartier Panthère — 4 тисячі євро (~200 тисяч гривень)
Разом – близько 4 мільйонів гривень.
"Про всяк випадок: я забороняю ображати цю даму, вона працює на громадських засадах", — додав автор до своєї посади.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нардеп і його дружина-чиновниця "втратили" у декларації годин на 8 мільйонів.