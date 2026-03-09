Молода чиновниця з Київщини стала "зіркою" мережі: справа у її зовнішності і не тільки (фото)

Нонна є любителькою годинника і у своїй колекції має цікаві моделі.

Голова Молодіжної ради при Обухівській міськраді Нонна Мусикян стала об’єктом обговорень у соціальних мережах. Увагу користувачів привернула її любов до яскравої обробки фотографій, а вже потім люди помітили ще одне цікаве, але дороге захоплення.

Про це повідомляє українська спільнота Cats and watches. Так, Нонна Мусікян стала персоною, що обговорюється в Threads через свою любов до обробки фото.

Нонна Мусікян

Дехто користував хейтив її за, на їхню думку, зайву обробку. Проте були й ті, хто став на захист дівчини.

Обговорення стало настільки масштабним, що вийшло за межі первісної теми. Так, наприклад, спільнота Cats and watches звернула увагу, що 23-річна Нонна є любителькою годинника і у своїй колекції має цікаві моделі:

Audemars Piguet Royal Oak Offshore з діамантовим безелем — 60 тисяч євро (~3 063 000 гривень);

Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Фото — Cats and watches

Rolex Datejust — 18 тисяч євро (~ 900 тисяч гривень);

Rolex Datejust. Фото — Cats and watches

Cartier Panthère — 4 тисячі євро (~200 тисяч гривень)

Cartier Panthère. Фото — Cats and watches

Разом – близько 4 мільйонів гривень.

"Про всяк випадок: я забороняю ображати цю даму, вона працює на громадських засадах", — додав автор до своєї посади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нардеп і його дружина-чиновниця "втратили" у декларації годин на 8 мільйонів.