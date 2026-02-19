У Лисака скромніші, ніж у Труханова: одеські чиновники носять годинники за тисячі євро (фото)

Колекція колишнього мера Одеси вражає

Скандальний ексмер Одеси Геннадій Труханов, який нещодавно заявив про російський паспорт у дружини Олега Кіпера, має значну колекцію дорогих годинників. Трохи скромніші запити у його наступника — голови Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

"Телеграф" розповідає, що відомо про моделі та бренди годинників, які носять одеські чиновники.

Як виглядає годинник Лисака?

Як розповів автор контенту під ніком "cats_and_watches" у соцмережі Threads, Сергій Лисак віддає перевагу сучасним смарт-годинникам. Однак на одному з фото можна помітити, що він носить годинник бренду Breitling Endurance Pro. Вартість такої моделі 3 600 євро (це близько 184 тисяч гривень).

Корпус з власного пластику, а всередині кварцовий калібр 82. Годинник має безель, що обертається, шкалу пульсометра, хронограф, сертифікацію COSC і водозахист 100 м. За своїм вайбом він нагадує Luminox на максималках, але мені подобається поділився cats_and_watches

Сергій Лисак та його годинник. Фото: скріншот поста cats_and_watches

Фото: скріншот поста cats_and_watches

Який годинник у Труханова?

Раніше цей же користувач опублікував добірку фото з годинниками колишнього мера Одеси Геннадія Труханова. Як виявилося, у нього колекція значно ширша і дорожча.

Так, чиновник має Rolex Daytona, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet і A. Lange & Söhne. Це видно на знімках, які додав автор із ніком "cats_and_watches".

Геннадій Труханов. Фото: відкриті джерела

Насправді мені не потрібні докази, що він не має російського паспорта. Мені достатньо фото, де він сидить на прес-конференції від "Партії регіонів" з годинником Patek Philippe Nautilus за €150 000 (майже 8 млн грн, — ред), щоб зрозуміти, що російський слід за ним уже давно тягнеться поділився своєю думкою cats_and_watches

Геннадій Труханов та його годинник. Фото: скріншот посту cats_and_watches

Фото: скріншот посту cats_and_watches

