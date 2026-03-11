Навіть Нікітюк не стримала захоплення: відома дизайнерка показала себе в молодості (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На архівних знімках у Навроцької виразний погляд та красиве волосся
Українська письменниця та дизайнерка Ольга Навроцька показала, як виглядала в молодості. Серія її архівних знімків із 90-х років викликала справжнє захоплення у користувачів мережі.
Фотографіями Ольга Навроцька поділилася на своїй сторінці в Threads. У коментарях її засипали компліментами, не стримала емоцій і телеведуча Леся Нікітюк.
Як Ольга Навроцька виглядала в молодості
Засновниця бренду NAVRO Ольга Навроцька вирішила показати публіці кілька архівних фотографій. У молодості Ольга виглядала дуже привабливо, маючи виразний погляд і гарне волосся.
Судячи зі знімків, Навроцька трохи експериментувала з довжиною та кольором волосся, проте виглядала витончено у будь-якому образі.
Це підтвердили й користувачі мережі. Зокрема свій коментар залишила Леся Нікітюк:
- "Ну це секс, Оля";
- "Ви дуже гарна. Я завжди так вважала і вважаю";
- "Ви така красива. Вся ваша внутрішня краса відображена у вашій зовнішності";
- Яка ви гарна жінка! Вау";
- "Ви вже тоді на першому фото були модницею. У ті роки і в кросівках нью баланс – круто!"
- "Яка ви! Завжди у праймі!"
"Телеграф" писав раніше, яким був Козловський у молодості й де здобув славу. Він став зіркою за один вечір.