Навіть Нікітюк не стримала захоплення: відома дизайнерка показала себе в молодості (фото)

На архівних знімках у Навроцької виразний погляд та красиве волосся

Українська письменниця та дизайнерка Ольга Навроцька показала, як виглядала в молодості. Серія її архівних знімків із 90-х років викликала справжнє захоплення у користувачів мережі.

Фотографіями Ольга Навроцька поділилася на своїй сторінці в Threads. У коментарях її засипали компліментами, не стримала емоцій і телеведуча Леся Нікітюк.

Як Ольга Навроцька виглядала в молодості

Засновниця бренду NAVRO Ольга Навроцька вирішила показати публіці кілька архівних фотографій. У молодості Ольга виглядала дуже привабливо, маючи виразний погляд і гарне волосся.

Ольга Навроцька в молодості

Судячи зі знімків, Навроцька трохи експериментувала з довжиною та кольором волосся, проте виглядала витончено у будь-якому образі.

Як Ольга Навроцька виглядала в юності

Це підтвердили й користувачі мережі. Зокрема свій коментар залишила Леся Нікітюк:

"Ну це секс, Оля";

"Ви дуже гарна. Я завжди так вважала і вважаю";

"Ви така красива. Вся ваша внутрішня краса відображена у вашій зовнішності";

Яка ви гарна жінка! Вау";

"Ви вже тоді на першому фото були модницею. У ті роки і в кросівках нью баланс – круто!"

"Яка ви! Завжди у праймі!"

