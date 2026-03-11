Не пропустіть ідеальний момент: коли має бути перша весняна обробка саду

Захист дерев від шкідників на ранньому етапі надзвичайно важливий.

Березневе потепління в Україні набирає обертів, і до цих вихідних температура повітря прогнозовано перевищить середню місячну норму за цілий місяць. Зараз найкращий час для обробки саду.

Таке раннє тепло для середини березня не є кліматичною аномалією, а спричинене впливом потужного антициклону, який охопив більшу частину Євразії. За словами начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, передає "Телеграф", саме цей атмосферний процес формує сприятливі умови для нетипового весняного потепління.

Метеоролог також підкреслює, що зараз настав найкращий час для першої весняної обробки саду від шкідників та хвороб. Бруньки ще не набубнявіли, а денні температури вже дозволяють провести профілактичні заходи максимально ефективно. Не варто відкладати обробку саду, бо цей сприятливий час швидко закінчиться, щойно настане справжнє тепло.

Місячний посівний календар на березень 2026 року

Відкритий ґрунт:

Кращий час для посіву та посадки ранніх овочів: морква, редиска, петрушка, кріп, салат, цибуля-сівок, часник, рання картопля — з 27 березня. Бобові у ґрунт краще висаджувати 1-3, 19-20 березня.

Теплиці:

Посів насіння чи висадка розсади тепличних культур (томати, перець, огірки, баклажани, шпинат) — переважно на початку місяця (1–3 березня) та в середині/наприкінці (7-8, 19-21 березня).

Підвіконня/розсада:

Для пізньої капусти, кабачків, гарбуза, айстр і чорнобривців найкращий час для посіву на розсаду — 1-3, 7-8, а деякі культури ще й 15-16 березня.

Місячний посівний календар на березень 2026. Фото: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що треба встигнути посіяти на розсаду до 15 березня.