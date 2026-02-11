Рус

Колекція годинників сестри скандального Гринкевича вражає: вона коштує мільйони (фото)

Галина Струс
Читать на русском
Сім’я Гринкевичів оскандалилася у 2024 році підозрами у корупції Новина оновлена 11 лютого 2026, 12:38
Сім’я Гринкевичів оскандалилася у 2024 році підозрами у корупції. Фото Колаж "Телеграф"

Ольга Гринкевич має розкішну колекцію годинників

Ольга Гринкевич – дочка львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та сестра затриманого Романа Гринкевича. Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де хвалиться дорогими брендами, у тому числі й годинниками.

На сторінці "cats_and_watches" у соцмережі Threads опублікували фото сестри скандального Гринкевича та її колекцію люксових годинників, вартість яких може перевищувати 250 тисяч євро (а це понад 12 мільйонів гривень).

Фото: https://www.threads.com/@cats_and_watches/post/DUm1gRyAK_o

Як виявилося, в колекції Ольги Гринкевич годинники брендів Patek Philippe, Rolex, Cartier і Hublot. Кожна з моделей коштує кілька десятків тисяч євро.

Фото: https://www.threads.com/@cats_and_watches/post/DUm1gRyAK_o

Пам’ятаєте Романа Гринкевича, нареченого Соні Морозюк, який крав гроші у Міноборони? Поки він сидить у СІЗО, його сестра Оля жирує – колекція її годинників коштує ~250 000 євро. Серед них – Patek Philippe, три Rolex, Cartier та візитка будь-якого корупціонера без смаку – Hublot

написав "cats_and_watches"

Автор стверджує, що більшість з цих годинників було куплено під час війни, коли тато і брат Ольги "намахували державу на понад мільярд гривень".

Скріншот тредс-поста cats_and_watches
Фото: https://www.threads.com/@cats_and_watches/post/DUm1gRyAK_o
Фото: https://www.threads.com/@cats_and_watches/post/DUm1gRyAK_o
Фото: https://www.threads.com/@cats_and_watches/post/DUm1gRyAK_o

У коментарях почалося бурхливе обговорення колекції люксових годинників Ольги Гринкевич. Ось що пишуть люди у коментарях:

  • Цей допис має бачити якомога більша кількість людей. Щоб справа Грінкевича не відійшла в тигу гавань уваги громадянського суспільства.
  • Те, що ці понти у неї за крадені на військових закупівлях гроші — цинічний пи*дець, який на голову не налазить. Але може мені хтось пояснити, НАЩО стільки дорогих годинників одній людині? Невже такі суми грошей більше немає, куди діти?
  • А ви воюйте, збирайте по копійчині хлопцям на дрони! Гади, яких треба саджати на пожиттєве з конфіскацією до десятого коліна!
  • Все як завжди — бабки є, смаку нема!
  • Думаю, що треба стукати в СБУ, а не в Тредс.
  • Як сорока — бігала по бутікам, все найтрендовіше скупляла.
Ольга Гринкевич колекція годинників
Коментарі під постом cats_and_watches

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ольга Фреймут носить "таємний" годинник за більш ніж 100 тис грн. У чому його особливість.

