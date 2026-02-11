Колекція годинників сестри скандального Гринкевича вражає: вона коштує мільйони (фото)

Ольга Гринкевич має розкішну колекцію годинників

Ольга Гринкевич – дочка львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та сестра затриманого Романа Гринкевича. Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де хвалиться дорогими брендами, у тому числі й годинниками.

На сторінці "cats_and_watches" у соцмережі Threads опублікували фото сестри скандального Гринкевича та її колекцію люксових годинників, вартість яких може перевищувати 250 тисяч євро (а це понад 12 мільйонів гривень).

Як виявилося, в колекції Ольги Гринкевич годинники брендів Patek Philippe, Rolex, Cartier і Hublot. Кожна з моделей коштує кілька десятків тисяч євро.

Пам’ятаєте Романа Гринкевича, нареченого Соні Морозюк, який крав гроші у Міноборони? Поки він сидить у СІЗО, його сестра Оля жирує – колекція її годинників коштує ~250 000 євро. Серед них – Patek Philippe, три Rolex, Cartier та візитка будь-якого корупціонера без смаку – Hublot написав "cats_and_watches"

Автор стверджує, що більшість з цих годинників було куплено під час війни, коли тато і брат Ольги "намахували державу на понад мільярд гривень".

Скріншот тредс-поста cats_and_watches

У коментарях почалося бурхливе обговорення колекції люксових годинників Ольги Гринкевич. Ось що пишуть люди у коментарях:

Цей допис має бачити якомога більша кількість людей. Щоб справа Грінкевича не відійшла в тигу гавань уваги громадянського суспільства.

Те, що ці понти у неї за крадені на військових закупівлях гроші — цинічний пи*дець, який на голову не налазить. Але може мені хтось пояснити, НАЩО стільки дорогих годинників одній людині? Невже такі суми грошей більше немає, куди діти?

А ви воюйте, збирайте по копійчині хлопцям на дрони! Гади, яких треба саджати на пожиттєве з конфіскацією до десятого коліна!

Все як завжди — бабки є, смаку нема!

Думаю, що треба стукати в СБУ, а не в Тредс.

Як сорока — бігала по бутікам, все найтрендовіше скупляла.

Коментарі під постом cats_and_watches

