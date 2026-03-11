Київ на три дні накриє холод і опади: коли готувати парасольки і зимові куртки

Весна все ще може повернутися у столицю

Погода у Києві у березні ще може зіпсуватись. На заміну сонцю і високим температурам прийде короткочасний холод.

Синоптики Укргідрометцентру попереджають про різку зміну погодних умов у середині місяця.

Теплий старт тижня

Початок тижня в столиці обіцяє бути по-весняному комфортним. У середу та четвер, 11-12 березня, кияни зможуть насолодитися теплом: вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +14°C…+15°C. Нічні температури коливатимуться від -1°C до +1°C, проте яскраве сонце створюватиме відчуття справжньої весни. Субота та неділя також будуть помірно теплими з температурою близько +12°C.

Київ накриють дощі та похолодання

Проте вже з понеділка, 16 березня, погода різко зміниться. На зміну ясному небу прийде щільна хмарність та зниження температури. В цей день небо затягне хмарами. Температура вдень впаде до +7°C.

Погода у Києві

Вже наступного дня, у вівторок, 17 березня, почнуться опади у вигляді дощу. Температура повітря вдень не перевищить +7°C, а вночі очікується близько +3°C.

У середу, 18 березня, буде найхолодніший і найвологіший день періоду. Синоптики прогнозують дощі протягом усього дня, а денний максимум становитиме лише +6°C.

Коли у Київ повернеться весна

На щастя, похолодання буде нетривалим. Вже з четверга, 19 березня, опади припиняться, а сонце почне частіше з'являтися з-за хмар. Повітря прогріється до +9°C, а до наступної п'ятниці, 20 березня, температура знову сягне позначки +11°C.

