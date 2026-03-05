Буде кава і бутерброди з солодощами: 5 товарів в "АТБ", які варто купити прямо зараз

Економія чимала

Магазин "АТБ" продовжує радувати своїх покупців нову серію вигідних пропозицій у межах акції "Економія". Цього разу під суттєве зниження цін потрапили популярні продукти харчування, солодощі та напої.

"Телеграф" проаналізував акційний кошик і обрав 5 позицій. Це дозволить вам зберегти сімейний бюджет.

Топ-5 вигідних пропозицій

Ковбаса Баликова 0,5 кг (М’ясна лавка / Своя лінія) . Справжня знахідка для любителів м’ясних виробів. Ціна впала на 40% : замість 165,40 грн ви заплатите лише 98,90 грн .

. Справжня знахідка для любителів м’ясних виробів. Ціна впала на : замість 165,40 грн ви заплатите лише . Цукерки Roshen Chocolateria 194 г . Найбільша знижка тижня сягає 50% . Подарунковий набір шоколадних цукерок та праліне зараз коштує 179,90 грн , тоді як стара ціна складала 360,90 грн.

. Найбільша знижка тижня сягає . Подарунковий набір шоколадних цукерок та праліне зараз коштує , тоді як стара ціна складала 360,90 грн. Кавовий напій Jacobs Cappuccino Choco 0,5 кг . Велика упаковка розчинного капучино з какао стала дешевшою на 42% . Акційна вартість становить 179,90 грн (попередня ціна — 310,80 грн).

. Велика упаковка розчинного капучино з какао стала дешевшою на . Акційна вартість становить (попередня ціна — 310,80 грн). Сир твердий "Комо Вершковий" 50% 150 г . Якісний сир у зручній упаковці "флоу-пак" тепер можна придбати за 57,90 грн , що на 36% дешевше від звичайної ціни (90,90 грн).

. Якісний сир у зручній упаковці "флоу-пак" тепер можна придбати за , що на дешевше від звичайної ціни (90,90 грн). Сухі сніданки AXA Musli 330 г. Хрусткі фруктові мюслі з медом для швидкого сніданку пропонують зі знижкою 39%. Нова ціна складає всього 52,20 грн замість 85,70 грн.

Найбільш відчутною є знижка на цукерки та кавовий напій — купуючи ці дві позиції, ви заощаджуєте понад 310 гривень. Загалом же на всьому переліку з п'яти товарів ваша сумарна вигода складе близько 384 гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що купити в "Сільпо" по знижці.