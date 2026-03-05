Буде кава і бутерброди з солодощами: 5 товарів в "АТБ", які варто купити прямо зараз
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Економія чимала
Магазин "АТБ" продовжує радувати своїх покупців нову серію вигідних пропозицій у межах акції "Економія". Цього разу під суттєве зниження цін потрапили популярні продукти харчування, солодощі та напої.
"Телеграф" проаналізував акційний кошик і обрав 5 позицій. Це дозволить вам зберегти сімейний бюджет.
Топ-5 вигідних пропозицій
- Ковбаса Баликова 0,5 кг (М’ясна лавка / Своя лінія). Справжня знахідка для любителів м’ясних виробів. Ціна впала на 40%: замість 165,40 грн ви заплатите лише 98,90 грн.
- Цукерки Roshen Chocolateria 194 г. Найбільша знижка тижня сягає 50%. Подарунковий набір шоколадних цукерок та праліне зараз коштує 179,90 грн, тоді як стара ціна складала 360,90 грн.
- Кавовий напій Jacobs Cappuccino Choco 0,5 кг. Велика упаковка розчинного капучино з какао стала дешевшою на 42%. Акційна вартість становить 179,90 грн (попередня ціна — 310,80 грн).
- Сир твердий "Комо Вершковий" 50% 150 г. Якісний сир у зручній упаковці "флоу-пак" тепер можна придбати за 57,90 грн, що на 36% дешевше від звичайної ціни (90,90 грн).
- Сухі сніданки AXA Musli 330 г. Хрусткі фруктові мюслі з медом для швидкого сніданку пропонують зі знижкою 39%. Нова ціна складає всього 52,20 грн замість 85,70 грн.
Найбільш відчутною є знижка на цукерки та кавовий напій — купуючи ці дві позиції, ви заощаджуєте понад 310 гривень. Загалом же на всьому переліку з п'яти товарів ваша сумарна вигода складе близько 384 гривень.
Раніше "Телеграф" писав, що купити в "Сільпо" по знижці.