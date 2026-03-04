Суттєва економія на щоденних покупках: на які 12 продуктів у "Фора" діють знижки до майже 45%

Серед продуктів є яйця, молочка та бакалія

У мережі супермаркетів "Фора" оновили акційні пропозиції — покупцям пропонують знижки до 44% на популярні продукти щоденного вжитку.

За вигідними цінами можна придбати молочні вироби, солодощі, крупи та інші товари. Список товарів склав "Телеграф".

Серед товарів зі знижками:

Кефір "Карпатський" 2,5% — 47,90 грн (-25%)

Молоко пастеризоване "Ферма" 2,5% — 47,90 грн (-24%)

Горошок "Верес" зелений — 40,90 грн (-28%)

Сир Premialle Фета 45% — 59,90 грн (-15%)

Яйця курячі "Ясенсвіт" (10 шт.) — 109,00 грн (-11%)

Шоколад Roshen Special 56% — 44,90 грн (-44%)

Грудинка "Глобино" — 51,90 грн (-26%)

Рис довгозернистий — 39,90 грн (-42%)

Сир плавлений Favore 40% — 14,90 грн (-35%)

Сир плавлений "Золотий Емменталь" — 59,90 грн (-25%)

Шоколад Roshen з мигдалем — 44,90 грн (-44%)

Макарони Favore — 26,90 грн (-37%)

Знижки на продукти у "Фора". Фото: скріншот з магазина

