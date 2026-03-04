Суттєва економія на щоденних покупках: на які 12 продуктів у "Фора" діють знижки до майже 45%
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Серед продуктів є яйця, молочка та бакалія
У мережі супермаркетів "Фора" оновили акційні пропозиції — покупцям пропонують знижки до 44% на популярні продукти щоденного вжитку.
За вигідними цінами можна придбати молочні вироби, солодощі, крупи та інші товари. Список товарів склав "Телеграф".
Серед товарів зі знижками:
- Кефір "Карпатський" 2,5% — 47,90 грн (-25%)
- Молоко пастеризоване "Ферма" 2,5% — 47,90 грн (-24%)
- Горошок "Верес" зелений — 40,90 грн (-28%)
- Сир Premialle Фета 45% — 59,90 грн (-15%)
- Яйця курячі "Ясенсвіт" (10 шт.) — 109,00 грн (-11%)
- Шоколад Roshen Special 56% — 44,90 грн (-44%)
- Грудинка "Глобино" — 51,90 грн (-26%)
- Рис довгозернистий — 39,90 грн (-42%)
- Сир плавлений Favore 40% — 14,90 грн (-35%)
- Сир плавлений "Золотий Емменталь" — 59,90 грн (-25%)
- Шоколад Roshen з мигдалем — 44,90 грн (-44%)
- Макарони Favore — 26,90 грн (-37%)
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про вигідну пропозицію в магазині "АТБ". Там можна купити популярний твердий сир і зекономити майже 40 гривень. Під знижку потрапив один з українських брендів.