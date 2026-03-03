Іран перекрив Ормузьку протоку? Чому це вигідно Росії та які наслідки блокади

Якщо військова напруга в Перській затоці триватиме понад чотири тижні, можливе подорожчання пального

Іран заявив про закриття Ормузької протоки та попередив, що будь-яке судно, яке увійде в її акваторію буде підпалене. Через це Індія може повернутися до купівлі російської нафти.

Що треба знати:

Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світової нафти

Перекриття цього каналу вплине світовий експорт нафти

Внаслідок війни в Ірані Росія ще більше перетвориться на сировинний придаток Китаю

Індія може знову почати купувати російську нафту

Як повідомляє Bloomberg, Індія, яка є третім у світі імпортером нафти, розглядає повернення до закупівель російської нафти. Зраз йдеться про партії, які очікують поблизу індійських вод, це — 9,5 млн барелів російської нафти.

Запаси Індії (комерційні та державні) покривають приблизно до двох тижнів споживання. Стратегічний резерв — близько 30 млн барелів (близько шести днів споживання).

Ормузька протока

Чи дійсно перекрито Ормузьку протоку

Водночас журналістка Fox News Дженніфер Гріффін, посилаючись на Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), заявила, що попри заяву Корпусу вартових ісламської революції, Ормузька протока залишається відкритою для судноплавства. За їхньою інформацією, Іран не патрулює протоку, і "наразі немає ознак мінування".

"80% їхньої нафти йде у Китай. Мінування протоки завдало б шкоди Ірану та його ключовому союзнику", — йдеться у повідомленні

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко написав у Telegram, що через війну в Ірані роль Росії як сировинного придатку Китаю лише поглибиться.

Ормузька протока — чому вона важлива

Ормузька протока — це єдиний морський шлях, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Це вузька, стратегічно важлива протока, що з'єднує Оманську затоку на південному сході з Перською затокою на південному заході. Північне узбережжя належить Ірану, а південне — Об'єднаним Арабським Еміратам і Мусандам, ексклаву Омана.

Ормузька протока на карті

За оцінками експертів, через неї проходить близько 20% світової нафти, що дорівнює 17-18 мільйонів барелів на день. Свою нафту через цю протоку танкерами експортують, зокрема, Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Саудівська Аравія, Ірак, Іран, Катар та Об’єднані Арабські Емірати тощо.

Як перекриття Ормузької протоки вплине на ціни на пальне

Через те що через Ормузьку протоку проходить близько п'ятої частини всіх світових нафтових вантажів, її можлива блокада — головний страх ринків. Паливний експерт Леонід Косянчук в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" пояснив, що хоча ситуація з протокою залишається нестабільною, американська морська присутність у регіоні може вплинути на розблокування.

"Ми розуміємо, що більше 20% світової нафти рухається саме через Ормузьку протоку. Біржа завжди реагує навіть не те, що на військові дії в такому вузькому місці — вони навіть реагують на деякі висловлювання тих чи інших політиків", — каже він

Президент британської асоціації автомобілістів AA Едмунд Кінг не виключає різкого зростання цін. За його словами, "хвилювання та бомбардування на Близькому Сході, безсумнівно, стануть каталізатором порушення глобального розподілу нафти". Він попередив, що протягом найближчих 10-12 днів на заправках можуть з'явитися рекордні ціни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ціни на нафту підскочили через конфлікт в Ірані. Як це вплине на Україну та що може здорожчати.