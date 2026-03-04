США розпочали операцію в ще одній країні: що відбувається (карта)

Американські військові зосереджені більше на плануванні операції

Сполучені Штати Америки та Еквадор розпочали спільні військові операції проти організацій, які визнані терористичними. На території Еквадору американські бійці спецназу допомагають місцевим військовим проводити рейди проти передбачуваних центрів наркоторгівлі.

Про це пише New York Times, посилаючись на інформацію Міністерства оборони Штатів. У матеріалі зазначено, що американські військові не беруть участь безпосередньо у штурмових діях, а зосереджені на плануванні операцій, а також наданні розвідувальної та логістичної допомоги.

Еквадор сам майже не виробляє кокаїн, але знаходиться між двома найбільшими виробниками – Колумбією та Перу. Через зручні порти та вихід до Тихого океану країна стала важливим транзитним маршрутом для відправлення кокаїну до США та Європи.

Південне командування збройних сил США опублікувало 30-секундний ролик, на якому видно, як вертоліт пролітає над районом. Американський чиновник заявив, що відео демонструє перший із серії очікуваних рейдів по всій країні, в деяких з яких братимуть участь американські радники, а в інших лише еквадорські сили. У цьому випадку, коли в операції брали участь переважно еквадорські сили, за словами чиновника, неясно, якою була мета місії і чи була вона успішною.

"Ці операції є яскравим прикладом прихильності партнерів у Латинській Америці та Карибському басейні боротьби з лихом наркотероризму", — йдеться у заяві Південного командування США.

Також зазначається, що територією всієї Латинської Америки картелі ведуть боротьбу один з одним і з владою за виробництво кокаїну та його контрабанду до Сполучених Штатів. Еквадор, найбільший у світі експортер цього наркотику, не виробляє його, але служить маршрутом для контрабандних угруповань, які у Колумбії та Перу.

Рейди почалися через три тижні після того, як генерал Ден Кейн, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, скликав у Вашингтоні військових лідерів з усієї Західної півкулі, щоб наполягати на подальшій координації у боротьбі з незаконним обігом наркотиків та транснаціональними злочинними угрупованнями у регіоні.

З початку вересня Сполучені Штати вбили щонайменше 150 людей внаслідок 44 відомих ударів по судах у Карибському морі та східній частині Тихого океану, які, за твердженням адміністрації Трампа, без надання доказів перевозили наркотики. Водночас, низка американських юристів заявляла, що ці удари є незаконними, оскільки військові не можуть навмисно завдавати ударів по цивільним особам, які не становлять безпосередньої загрози насильству, навіть якщо їх підозрюють у скоєнні злочинних дій.

Операції США у 2026 році

З 3 січня збройні сили США провели операцію на території Венесуели під назвою Operation Absolute Resolve. Мета — упіймання чинного президента Ніколаса Мадуро та його дружини, які були доставлені до США для подальшого судового переслідування. Операція включала авіаудари, спецоперації сил спеціальних операцій та задіяння авіації та інших пологів військ.

10 січня 2026 року Штати та Йорданія розпочали другу хвилю авіаударів за цілями Ісламської держави в Сирії, вразивши понад 35 цілей з використанням понад 90 високоточних боєприпасів. В операції брало участь понад 20 літаків. 16 січня США завдали ще одного удару у відповідь на північному заході Сирії, вбивши Білала Хасана аль-Джасіма, високопоставленого лідера пов’язаної з "Аль-Каїдою".

З кінця лютого 2026 року США спільно з Ізраїлем проводять великомасштабну військову кампанію проти Ірану, що включає удари по військових об’єктах у країні та дії в регіоні Близького Сходу.

