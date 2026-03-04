Різниця в 120 гривень: у якому магазині можна значно зекономити на курячому філе
Найвища ціна на продукт сягає майже 300 грн за кіло
Ціни на куряче філе в українських супермаркетах помітно відрізняються, і різниця може сягати понад сотню гривень за кілограм.
У деяких мережах діють знижки, які ще більше зменшують вартість. Де саме зараз можна придбати філе найдешевше, з'ясував "Телеграф".
Де покупці переплачують майже 120 грн
Найдешевшу пропозицію наразі можна знайти у "Novus": кілограм філе продають за 179 грн зі знижкою, тоді як звичайна ціна становить 219 грн.
У "Fozzy" акційна вартість складає 207,90 гривень за кілограм, без знижки — 219 гривень.
В "АТБ" куряче філе коштує 214,89 гривні зі знижкою та 265,99 гривні без акційної пропозиції.
У "Фора" ціна становить 225 гривень за кілограм без знижки.
Найдорожче куряче філе серед зазначених мереж пропонують у "Сільпо" — 299 гривень за кілограм.
Тож тим, хто хоче зекономити, варто звернути увагу саме на акційні пропозиції в "Novus". Різниця між найдешевшою та найдорожчою позицією перевищує 100 грн за кілограм.
