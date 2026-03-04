Рус

Різниця в 120 гривень: у якому магазині можна значно зекономити на курячому філе

Марина Бондаренко
Де дешевше купити куряче фыле. Фото Колаж "Телеграфу"

Найвища ціна на продукт сягає майже 300 грн за кіло

Ціни на куряче філе в українських супермаркетах помітно відрізняються, і різниця може сягати понад сотню гривень за кілограм.

У деяких мережах діють знижки, які ще більше зменшують вартість. Де саме зараз можна придбати філе найдешевше, з'ясував "Телеграф".

Де покупці переплачують майже 120 грн

Найдешевшу пропозицію наразі можна знайти у "Novus": кілограм філе продають за 179 грн зі знижкою, тоді як звичайна ціна становить 219 грн.

Ціни на куряче філе у супермаркетах

У "Fozzy" акційна вартість складає 207,90 гривень за кілограм, без знижки — 219 гривень.

Акційні пропозиції на куряче філе

В "АТБ" куряче філе коштує 214,89 гривні зі знижкою та 265,99 гривні без акційної пропозиції.

Огляд цін у популярних супермаркетах

У "Фора" ціна становить 225 гривень за кілограм без знижки.

Як змінюється вартість філе у мережах

Найдорожче куряче філе серед зазначених мереж пропонують у "Сільпо" — 299 гривень за кілограм.

Актуальні ціни на куряче філе

Тож тим, хто хоче зекономити, варто звернути увагу саме на акційні пропозиції в "Novus". Різниця між найдешевшою та найдорожчою позицією перевищує 100 грн за кілограм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на якому бренді твердого сиру можна зекономити майже 40 гривень в "АТБ".

#Акція #Знижки #Сільпо #АТБ