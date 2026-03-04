"Відповідь за всіх нас". Посол захопив українців листом іранцям

Іранські дипломати "забули", що Росія щодня намагається вбивати українців їхніми дронами

Посольство Ірану в Південно-Африканській республіці звернулося до посольства України з проханням вшанувати пам'ять аятоли Алі Хаменеї, якого було ліквідовано в ході масованих ракетних ударів США та Ізраїлю по Ірану. Посол України в ПАР Олександр Щерба надав гідну відповідь, яку активно підтримують українці.

Що треба знати:

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув в перші дні операції

На його місце вже обрали іншого правителя — його сина

Союзник Росії вирішив шукати співчуття в українців, яких допомагає їй вбивати

Він повідомив у Facebook, що посольство Ірану в ПАР надіслало посольству України повідомлення про відкриття книги скорботи за загиблим аятолою та його поплічниками. Свою відповідь Олександр Щерба вважає за необхідне зробити публічною.

Як військові союзники Російської Федерації, лідери Ірану заплямували себе кровʼю тисяч українських громадян — чоловіків і жінок, дітей і літніх людей, — убитих за допомогою сумнозвісних іранських дронів "Shahed" та іншої військової технології, яку Ваш уряд так охоче постачав Росії. Ваші лідери були співучасниками нескінченного горя, якого зазнали цивільні українці, — написав посол

Олександр Щерба додав, що як людина, яка вірить у Бога, намагається не радіти смерті будь-кого. Але я українець, який на собі відчув, що таке атаки іранськими "шахедами", він бажає, щоб кожен причетний отримав по заслугах.

Як віруюча людина, я намагаюся не радіти смерті інших людей — навіть тих, хто свідомо вирішив бути мучителем мого народу, який не вчинив Вашому нічого поганого. Але як людина, що три роки жила у Києві під щоденні завивання іранських машин смерті, я не можу не бажати, щоб кожен злочинець отримав по заслугах за те, що вчинив. Якщо не перед людьми, то перед Богом, — йдеться у відповіді

Олександр Щерба наголосив, що не знайомий з послом Ірану у ПАР та не має до нього особистої неприязні. Він додав, що "інколи хорошим дипломатам доводиться представляти поганих лідерів та їхню політику".

Але сподіваюся, Ви розумієте, що я не висловлюватиму скорботу щодо людей, чия смерть в мене скорботи не викликає, — завершив відповідь дипломат

Для довідки: Відкриття книги скорботи у посольстві — це офіційна процедура вшанування пам'яті загиблих (внаслідок трагедій, катастроф, терактів), що дозволяє дипломатам, іноземним офіційним особам та громадянам висловити співчуття. Вона розміщується у приміщенні диппредставництва, де відвідувачі можуть залишити запис. Також може бути в електронному вигляді.

Українці активно підтримали відповідь посла

На момент публікації новини під постом Щерби понад 4 з половиною тисячі "лайків" за три години. Українці активно поширюють та коментують допис та дякують Олександру Щербі за те, що висловив те, що відчувають всі українці. Ось деякі з коментарів:

Достойна відповідь

Гідно! Дякую Вам, пане Посол, за захист і голос позиції українського народу

Які сильні слова! Дякую вам за те, що так вдало висловили почуття українців і вказали злочинцям на їх місце в історії

Дякуємо за гідну відповідь дипломата і від імені усіх українців!!!

Краще і не скажеш

Влучно, відповідь за всіх нас, хто живе під звуки тривоги від іранських шахедів

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про сина Алі Хаменеї, який став новим лідером Ірану. До свого обрання Моджтаба Хаменеї не був відомою фігурою і діяв здебільшого в тіні, керуючи офісом верховного лідера з-за лаштунків.