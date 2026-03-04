Секрет 100% схожості айстр: хитрий метод, як оживити навіть старе насіння
Насіння айстри швидко старіє і вже на другий рік сходить неохоче. Втім, є простий і доступний кожному спосіб, як підвищити схожість улюбленої квітки до 100%.
Хтось подумає, що виростити айстру легко. Мовляв, цей однорічник сам розкидає своє насіння, а навесні з’являються сходи, отже, все просто. Звичайно, природна стратифікація це чудово. Але коли ми збираємо насіння з особливо пишних і красивих квітів, ми також розраховуємо отримати результат не гірше попереднього. Щоправда, не завжди виходить.
Зібране насіння айстри вже на другий рік сходить погано, а потім і зовсім не бажає подавати ознак життя. А якщо ви, наприклад, купили дороге насіння айстри, такої як хризантелла чи сірінга, і хочете гарантувати собі пишний квітник на все літо, і не сподіватися на авось? Тоді потрібно скористатися цим старим перевіреним способом.
Отже, як підвищити схожість айстри:
- У лоток з гарним покупним ґрунтом, заздалегідь зволоженим, поверх розкладаємо насіння айстри.
- Лоток прикриваємо поліетиленом для створення ефекту парника, на ніч поміщаємо на нижню полицю холодильника, а на день на підвіконня південного вікна.
- Повторюємо маніпуляції (холодильник-вікно) 3-5 днів. Побачивши, як насіння починає прокльовуватися (зазвичай після цього воно сходить "щіткою"), злегка досипаємо грунт, прикриваючи молоденькі сходи. Далі відправляємо лоток на освітлення або тримаємо на південному вікні.
Надалі ніжні паростки можна пікірувати і розсадити по стаканчиках, або відразу в ґрунт у теплицю, якщо є така можливість. У відкритий ґрунт розсаду айстри пересаджують, коли мине загроза заморозків.
