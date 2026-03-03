Кожна третя гривня — в мінус, і це тільки легально: як українці грають і скільки програють

На нелегальний бізнес припадає понад 53% ринку

Українці — азартна нація, що доводять відповідні витрати: у 2025 році загальний обсяг поповнень гральних гаманців в нашій державі становив 158 млрд грн, тоді як виплати виграшів становили лише 105 млрд грн. Тобто десь третину люди програли, не повернули.

Точну статистику навів директор департаменту інтегрованого нагляду за банками Нацбанку Андрій Котюжинський. Йдеться про легальний гральний бізнес, який регулятор може оцінити по відповідних грошових проводках.

"Білу" частину цієї галузі відкрито обслуговують 5 українських банків, хоча регулятор і не навів їхні імена. Обсяги нелегальної гри в Україні оцінюють по-різному — від 37 млрд грн до 66 млрд грн. Ці гроші йдуть, як кажуть, повз касу, що дуже не подобається чиновникам і нацбанківським теж. Адже не сплачуються відповідні податки, й на нелегальний бізнес припадає трохи більше половини (53%) ринку.

Статистика грального бізнесу

Директор департаменту фінансового моніторингу Анна Липська НБУ 3 березня розповідала, що "виявлені обсяги аномальних трансакцій у діяльності окремих організаторів азартних ігор, можуть свідчити про підвищені ризики ухилення від сплати податків, відмивання коштів і викликають сумніви щодо відповідності та суті такої діяльності на ринку азартних ігор у цілому".

Водночас Андрій Котюжинський уточнив: упродовж останніх двох років наші люди стабільно щомісяця поповнюють гральні гаманці десь близько на 12 млрд грн та отримують виплат виграшів на 8 млрд грн.

"На ринку працює близько 20 ліцензованих операторів. Водночас ринок залишається високо концентрованим — чотири гравці акумулюють близько 80% обсягу ринку", — додав він.

Дослідники зазначають, що найактивніше в Україні грають чоловіки — 78% гравців, переважно одружені, а на жінок припадає лише 28%. При цьому найчастіше йдеться про людей у віці від 31 до 40 років. Найпопулярніші онлайн-казино, ставки на спорт і кіберспорт.

Медіа писали, що грою нерідко відволікаються військовослужбовці й навіть зазначали, що вони витрачають на неї значні гроші. Якщо брати до уваги лише нацбанківську "білу"статистику в 12 млрд грн щомісячних ставок, то в середньому вийде близько 13% від усіх місячних воєнних зарплат. На початку 2025 року на той момент прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв про загальну виплату всім військовим зарплат в перші чотири місяці в розмірі 365 млрд грн, тобто трохи більше 90 млрд грн на місяць.

Ще цікавіше порівнювати річний обсяг витрат на "білу" гру в 158 млрд грн на рік із загальними вкладеннями населення України на банківські рахунки. За даними НБУ, на 1 січня 2026 року їх загальний обсяг становив 1,4 трлн грн, тобто на гру припадає 11,3% банківських накопичень українців.