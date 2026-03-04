У "Сільпо" обвалили ціну на популярний товар для дому: встигніть забрати за пів ціни

На зекономлені гроші можна купити ще одну упаковку

Для тих, хто звик купувати з розумом і робити запаси, з’явилася чудова нагода суттєво зекономити. У мережі супермаркетів "Сільпо" стартував справжній цінопад на базовий товар, який потрібен у кожному домі.

Йдеться про велику упаковку тришарового туалетного паперу Nua (32 рулони). Якщо раніше за такий обсяг доводилося віддавати чималу суму, то зараз діє мега-знижка, що дозволяє зберегти сімейний бюджет.

Скільки можна зекономити

Зараз на цей товар діє знижка -53%. Стара ціна становила 799,00 грн, проте за умовами акції вартість знизилася до 379,00 грн. Таким чином, покупці можуть заощадити понад 400 гривень на одній упаковці — це фактично купівля за пів ціни.

Чому це вигідна пропозиція

Папір має 3 шари, що забезпечує м'якість та міцність. У пачці 32 рулони, чого вистачить на тривалий час для всієї родини. Купувати великим пакунком під час акції завжди вигідніше, ніж брати маленькі упаковки по 4 чи 8 штук за звичайною ціною.

Акційні пропозиції в "Сільпо" зазвичай мають обмежений термін дії або тривають до закінчення товарних запасів на складі. Тож, якщо ви планували найближчим часом поповнити господарські резерви, зараз — саме той момент, коли це можна зробити з максимальною вигодою.

