У "Сільпо" обвалили ціну на популярний товар для дому: встигніть забрати за пів ціни
На зекономлені гроші можна купити ще одну упаковку
Для тих, хто звик купувати з розумом і робити запаси, з’явилася чудова нагода суттєво зекономити. У мережі супермаркетів "Сільпо" стартував справжній цінопад на базовий товар, який потрібен у кожному домі.
Йдеться про велику упаковку тришарового туалетного паперу Nua (32 рулони). Якщо раніше за такий обсяг доводилося віддавати чималу суму, то зараз діє мега-знижка, що дозволяє зберегти сімейний бюджет.
Скільки можна зекономити
Зараз на цей товар діє знижка -53%. Стара ціна становила 799,00 грн, проте за умовами акції вартість знизилася до 379,00 грн. Таким чином, покупці можуть заощадити понад 400 гривень на одній упаковці — це фактично купівля за пів ціни.
Чому це вигідна пропозиція
Папір має 3 шари, що забезпечує м'якість та міцність. У пачці 32 рулони, чого вистачить на тривалий час для всієї родини. Купувати великим пакунком під час акції завжди вигідніше, ніж брати маленькі упаковки по 4 чи 8 штук за звичайною ціною.
Акційні пропозиції в "Сільпо" зазвичай мають обмежений термін дії або тривають до закінчення товарних запасів на складі. Тож, якщо ви планували найближчим часом поповнити господарські резерви, зараз — саме той момент, коли це можна зробити з максимальною вигодою.
