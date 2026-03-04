Форель мінус 40% і масло - 43%: що вигідно купити у "Fozzy" просто зараз
Ціни приємно здивують
У мережі супермаркетів "Fozzy" стартували вигідні знижки одразу на низку популярних продуктів. Покупці можуть заощадити від 20% до 43% на товарах різних категорій — від молочної продукції до риби та бакалії.
Акційні пропозиції дозволяють суттєво зменшити витрати на щоденні покупки та придбати улюблені товари за приємнішими цінами. Список написав "Телеграф".
Серед товарів зі знижками:
- Палички крабові Extra 240 г — 49,99 грн (-31%)
- Масло "Комо" Екстра 82,5% 180 г — 69,99 грн (-43%)
- Сир Gran Moravia 32% 100 г — 89,99 грн (-39%)
- Гранола Sanте 350 г — 109,00 грн (-21%)
- Ананас Extra кільця 850 г — 99,99 грн (-29%)
- Оливки Extra чорні 300 г — 49,99 грн (-20%)
- Суміш овочева "Рудь" 400 г — 54,99 грн (-38%)
- Форель свіжоморожена — 299,00 грн (-40%)
- Сир Premialle Mozzarella — 64,99 грн (-27%)
- Напій кокосовий Nata De Coco — 19,49 грн (-23%)
- Локшина швидкого приготування ReeVa — 32,99 грн (-24%)
- Сир плавлений "Вись" 55% — 17,99 грн (-27%)
