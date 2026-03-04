Весна може принести паводки: які області України в зоні ризику (карта)

Може підтопити велику кількість населених пунктів

Навесні 2026 року Сумська та Чернігівська області готуються до можливих повенів та підтоплень. У зв’язку з цим проводиться моніторинг ситуації, перевіряється техніка та підготовлені служби для оперативного реагування.

Що потрібно знати:

Малі річки почнуть розкриватися з 20 березня

Можливі підтоплення будинків, присадибних ділянок та ускладнення транспортного сполучення

Підготовлені човни, рятувальна техніка, насоси, інженерна техніка та електростанції

Відповідну інформацію було отримано від Сумської обласної державної адміністрації та ГУ ДСНС Чернігівської області у відповідь на відповідні запити "Телеграфа".

Рятувальники попереджають мешканців про можливі підтоплення будинків та ускладнення з транспортним сполученням.

Сумська область

В адміністрації зазначили, що в області за сприятливих гідрометеорологічних умов льодовий покрив на річках може бути відсутнім, можливе піднесення рівнів води.

Місцеві річки почнуть розкриватися з 20 березня, а середні річки басейну Десни (Сейм, Клевень, Снів) можуть вийти з берегів із середини квітня.

"Тривалість проходження паводкової хвилі на малих річках зазвичай не перевищує двох тижнів. На середніх річках басейну річки Десни (Сейм, Клевень, Снов) пік спостерігається орієнтовно з 10 по 20 квітня та паводкова хвиля на середніх річках триває близько місяця, але все залежить від погодних умов. У басейні Десни (Сула, Клевень та інші області) льодохід та паводок починається з 5-15 квітня, на середніх – на початку травня" , — розповіли у Сумській ОДА.

Довідка: Розкриття річок — процес руйнування крижаного покриву на річках внаслідок втрати його товщини та міцності під впливом тепла, повітря та води, а також внаслідок збільшення швидкості течії під час підйому рівня води.

Сумська область на карті

Відомо, що вже постраждали 102 домоволодіння, а в зоні ризику знаходяться 128 населених пунктів (часткове підтоплення житлових будинків та домоволодінь, приватних присадибних ділянок, садово-городніх ділянок). Для боротьби з водою готові інженерна техніка, насоси та спеціальні засоби для подолання водних перешкод.

"У період 2024–2025 років проводилися комплексні заходи щодо відновлення та ліквідації наслідків підтоплень, пов’язаних з весняними паводками та рясним дощем. Це свідчить про достатню здатність реагування на надзвичайні ситуації. У той же час у 2025 році фіксувалися локальні дощові та снігові паводки, можливості гідротехнічних споруд та недостатньої роботи дренажних систем", — йдеться у відповіді адміністрації.

Чернігівська область

Цієї весни в області можуть постраждати від паводку на річках Дніпро та Десна певні населені пункти. Можливі підтоплення будинків, присадибних ділянок та труднощі з транспортним сполученням.

Чернігівська область на карті

Рятувальників зосередяться на пошуку та евакуації людей, допомоги літнім та хворим, захисті майна та забезпеченні роботи життєво важливих об’єктів. Для цього готові човни, рятувальна техніка, насоси, інженерна техніка та електростанції.

У зоні ризику цієї весни:

Мньов – село Чернігівського району.

– село Чернігівського району. Пустинки – село Чернігівського району.

– село Чернігівського району. Загатка – село Чернігівської області.

– село Чернігівської області. Старик — село в районі.

— село в районі. Повидов – село в районі.

– село в районі. Прохорів – населений пункт.

– населений пункт. Дніпровське – село.

– село. Шмаївка – село.

– село. Радуль – селище міського типу.

– селище міського типу. Новосілки – село.

– село. Кукарі – село.

– село. Плехтіївка — село.

— село. Задеріївка – село.

– село. Малий Дирчин – село.

Корюківський район

Мале Устя – село.

– село. Луки – село.

– село. Овчарівка – село.

– село. Остапівка – село.

Ніжинський район

Ядути – село.

– село. Острів Надії – село.

– село. Сапонівка – село.

Новгород-Сіверський район

Бирине — село.

— село. Прокопівка – село.

– село. Підгірне — село

Також наголошується, що у 2024–2025 роках вдалося уникнути серйозних підтоплень. Проте водночас спостерігалися проблеми із транспортом. Мобільні рятувальні пости допомогли понад 2 тисячам людей, доставили продукти та воду.

Протягом лютого-травня 2025 року, з урахуванням сприятливих погодних умов, паводкова ситуація на території області загалом була контрольованою.

Що таке паводки

Паводки — це коли вода в річках або на місцевості піднімається вище за звичайний рівень і затоплює будинки, дороги, городи або інші території. На відміну від повеней паводки виникають нерегулярно. Значні паводки можуть викликати повінь.

Це явище викликане дощами, снігом чи таненням льоду, яке може тимчасово "залити" землю водою.

Наприклад, це може статися навесні, коли тане сніг, річки наповнюються водою і можуть вийти з берегів або після сильного дощу низини та вулиці можуть перетворитися на тимчасові озера.

