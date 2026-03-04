У Києві зросла кількість ДТП під час ожеледиці: скільки людей постраждало (документ)

Погодні умови вплинули на аварійність на столичних дорогах

В перші два тижні лютого 2026 року, через сніг та ожеледицю, пересуватись по дорогах Києва на автомобілі було вкрай важко. В цей період загальна кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП), у порівнянні з січнем, зросла, проте летальних випадків та травмувань стало менше.

"Телеграф" поцікавився в Управлінні патрульної поліції Києва, яка кількість ДТП сталась та скільки людей постраждало від початку року.

Що потрібно знати:

Снігопади на початку лютого паралізували рух в Києві

У порівнянні з січнем, кількість ДТП в цей період зросла

Кількість постраждалих та жертв знизилась

Кількість ДТП у лютому

Згідно з інформацією заступника начальника Управління — начальника відділу моніторингу та аналітичного забезпечення Олександра Парамонова на початку лютого в Києві сталось понад 2 тисячі ДТП. В них загинуло 4 особи, ще 63 — травмувалось.

Відповідно даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України" за період з 1 по 18 лютого 2026 року в місті Киеві було зареестровано 2033 дорожньо-транспортні пригоди. З них — 65 ДТП з постраждалими, в яких 4 особи загинуло та 63 особи травмовано", — йдеться в документі.

Кількість аварій в Києві у лютому

Кількість ДТП у січні

Водночас, в поліції повідомили, що в січні 2026 року загальна кількість ДТП була меншою. Проте в них загинуло та травмувалось більше людей.

"Згідно даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліцїі Украіни" за період з 13 по 31 січня 2026 року в місті Києві було зареєстровано 1864 ДТП, з них — 70 ДТП з постраждалими, в яких 6 осіб загинуло та 64 особи травмовано", — вказано у документі.

Кількість аварій в Києві у січні

Таким чином, погодні умови спричинили у лютому на 159 ДТП більше, ніж у січні. Проте кількість аварій з важкими наслідками зменшилась, як і кількість жертв та постраждалих. Ймовірно, це зумовлено зменшенням швидкості руху та підвищенням обережності водіїв.

Дорожній рух в Києві 16 лютого. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

