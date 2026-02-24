Одна з областей України готується до великої води: під загрозою майже дві сотні населених пунктів (документ)

Весняні повені тут не рідкість

У Закарпатті весняні води можуть підтопити багато сіл. Рятувальники готуються до можливої повені.

"Телеграф" направив запит до Головного управління ДСНС у Закарпатській області і отримав офіційну відповідь про те, скільки населених пунктів під загрозою і що уже зроблено, щоб велика вода не застала людей зненацька.

Рятувальники ДСНС уже повністю підготувалися до такої ситуації. Вони тримають напоготові сотні людей і техніку, щоб швидко допомогти жителям, якщо річки вийдуть з берегів.

Як свідчить відповідь ДСНС, для евакуації людей підготували 713 одиниць техніки.

Це автомобілі, тягачі та спеціальні машини, які зможуть проїхати навіть по затоплених дорогах. У будь-який момент на допомогу готові виїхати 422 рятувальники.

У готовності також стоять 8 одиниць інженерної техніки, 58 потужних автомобілів-тягачів, 133 пересувні електростанції, 10 машин для подолання води, 239 насосів, 4 спеціальні аварійно-рятувальні автомобілі та 15 дронів. Рятувальники постійно тренуються — і теорію вивчають, і на практиці відпрацьовують дії.

Відповідь ДСНС на запит "Телеграфу".

25 лютого 2026 року в Берегівському районі відбудеться велике командно-штабне навчання. На ньому разом з місцевою владою відпрацюють, як діяти, якщо вода почне заливати населені пункти.

Карта річок Закарпаття

У 2024 році в області зафіксували три випадки підтоплення через швидкий підйом річок. А от у 2025 році масових затоплень від паводків не було.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що на Буковині може затопити понад 120 населених пунктів. Рятувальники підготували і особовий склад, і техніку.