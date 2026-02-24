Качки плавають тротуарами: у Дніпрі парк іде під воду (відео)

Раніше для відкачування води застосовували насоси

В Дніпрі парк Лазаря Глоби перетворюється на озеро. Штучна водойма в ньому вийшла з берегів — на тротуарі замість перехожих плавають качки.

Відео природного явища розмістили у місцевому телеграм-каналі. Зауважимо, що цей парк — один із найстаріших в місті і за понад 200 років існування переживав не одну повінь.

Зокрема, подібна ситуація сталась взимку п'ять років тому. Тоді, для того, щоб подолати наслідки розливу довелось застосувати насоси. Рівень води піднявся на 1,5 метра. Ще 10 років тому у парку в затопленнях звинувачували забитий сміттям механізм відкачування води та сильні опади. Наразі ж у Дніпрі також волого — за прогнозом сніг з дощем. Протягом лютого область вже підтоплювало.

Неодноразово озеро виходило з берегів і влітку. Одного разу в ньому навіть можна було ловити рибу — вода затопила пішохідну частину на 30 сантиметрів, тож рибі було вільно плавати. Це сталось влітку 2021 року.

Зазначимо, попри те, що Дніпропетровська область не очікується серед тих, в яких прогнозують найсильніші повені, в сусідніх областях очікується значне підвищення рівня води.

Як розповідав "Телеграф", в зоні ризику — Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Харківська області. Одна з причин — зима з великою кількістю снігу.