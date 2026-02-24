Частина області вже плаває. Які райони можуть піти під воду на Рівненщині

Рятувальники пояснили, що відбувається з паводками на Рівненщині

На Рівненщині цього року почало підтоплювати села. Жителі знімають відео з затопленими дорогами і викладають їх у соцмережах.

Такі кадри зняли в одному селі на Острожчині. Там вода повністю покрила дорогу. Те саме відбувається в селі на Березнівщині. На роликах видно, як важко проїхати затопленими ділянками.

"Телеграф" звернувся до Головного управління ДСНС України у Рівненській області за роз’ясненнями. Там назвали громади, де в минулі роки траплялися проблеми з водою. Це Дубровицька, Зарічненська, Рокитнівська та Володимирецька територіальні громади. Втім, затоплювати почало громади не на крайній півночі, де таке традиційно стається, а й на північному та південному сході області.

Рівненщину підтоплює - інфографіка

Рятувальники тримають техніку та людей у повній готовності. У них є 49 одиниць інженерної та спеціальної автомобільної техніки. Також 298 одиниць насосної техніки та обладнання. Крім того, служба має 41 автономне джерело електроживлення, один снігоболотохід "Богун-2" і 27 засобів для подолання водних перешкод.

На цілодобовому чергуванні стоять 176 рятувальників і 56 одиниць техніки. У резерві ще 158 людей та 81 машина. Загалом можна швидко залучити 334 фахівці та 122 одиниці техніки.

Відповідь ДСНС на запит "Телеграфу"

У ДСНС є спеціальний контейнер для захисту від повені. Він містить насосне обладнання, рукавні лінії та бар’єри загальною довжиною понад 1400 метрів. 20 лютого 2026 року провели практичні навчання, як швидко розгортати це обладнання і безпечно ставити його при високій воді.

Плавзасоби підготували до осінньо-зимового періоду 2025–2026 років. Усі вони справні і готові до роботи. При цьому протягом 2024 та 2025 років до служби не надходило жодної інформації про підтоплення територій через весняні повені чи паводки на Рівненщині. Втім, цього року синоптики повідомляють, що підтоплень очікувати все ж варто.

