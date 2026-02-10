Ця річка на Рівненщині вміє "затягувати": чому місцеві її люблять і бояться (фото)

Що насправді приховує каламутна вода найдовшої річки краю та чому її характер вважають аномальним

Рівненська область багата на водойми, але жодна з них не має такої кількості легенд та слави, як Горинь. Ця річка — справжня артерія Полісся, яка одночасно зачаровує своєю красою та лякає непередбачуваною вдачею.

Чому ж про неї говорять із таким трепетом? "Телеграф" розповість детальніше.

Географія і природа Горині

Горинь — одна з найдовших річок регіону, що розтягується на понад 650 кілометрів. Географія річки вражає, адже вона постійно змінює русло, створюючи химерні вигини, заплави та затишні стариці.

Річка Горинь у Рівненській області

Природа водойми крайні нестабільна. Навесні, під час паводків, вона перетворюється на стихію, що затоплює кілометри довкола, нагадуючи справжнє море. Влітку річка може настільки обміліти, що в деяких місцях її легко перейти вбрід.

Річка Горинь

Містика та небезпечні таємниці

Місцеві жителі ставляться до води з великою обережністю. Старожили розповідають про місця, де річка буквально "затягує" все живе. Найбільшу небезпеку становлять підступні глибокі вири — їх майже неможливо помітити з берега через неспокійну течію, що робить купання в невстановлених місцях ризикованим.

Окрім небезпек, дно Горині приховує справжні історичні скарби. Ходять легенди про затонулі козацькі човни, залишки древніх мостів та цінності, заховані під час воєн.

Природний оазис

Попри всі страхи, Горинь залишається улюбленим місцем для відпочинку. Її береги — це унікальна екосистема, де серед лісів і боліт мешкають видри, бобри та рідкісні птахи. Для рибалок це справжній рай, адже у водах річки водиться понад 40 видів риб — від ляща та судака до гігантських сомів.

