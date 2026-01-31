Питання територій не вирішиться без… Зеленський висловився про завершення війни і зустріч з Путіним

Український лідер вважає, що на переговорах має бути присутньою і Європа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не можливо вирішити територіальне питання без зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним. Наразі саме ця тема залишається наріжною у переговорах делегацій США, РФ та України.

Що треба знати:

Мирний план по Україні складається з 20 пунктів

Європа має бути присутня на переговорах

Вирішення територіального питання — головна задача для зустрічей США, України та РФ

Про це повідомив президент в інтерв'ю Český rozhlas Plus. За його словами, питання територій залишається найважчим та потребує максимальної уваги.

"Без нашої особистої зустрічі з Путіним неможливо вирішити територіальні питання", — заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна відкрита до діалогів у будь-якому форматі з США та Росією, але й бачить доцільність присутності Європи на зустрічах. Адже саме ЄС стануть частиною гарантій безпеки разом з Коаліцією охочих. Зеленський волів би, щоб представники Євросоюзу приєдналися на тому чи іншому етапі перемовин, але передусім "треба зустрітись в трьох".

"Ми повинні мати можливість в тому чи іншому форматі мати контакт з Російською Федерацією, з лідером Росії. Без такого формату… наші команди не зможуть домовитися щодо територіальних питань", — підкреслив президент.

Що ще заявив Зеленський:

У мирному плані з 20 пунктів найскладніше питання — питання територій.

Чим більше фізично здорових чоловіків призовного віку повернеться з-за кордону, тим легше буде армії, людям і Україні.

Ми не знаємо коли кінець війни, або реально залишилось трішечки, чи доведеться ще працювати з багатьма країнами.

Не допомагати Україні — це великий ризик для Європи.

