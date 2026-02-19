Новий раунд переговорів, смерть Путіна та території. Головне з нового інтерв’ю Зеленського

Найважчим питанням залишається територіальне

Президент України Володимир Зеленський розповів, що наразі на переговорах три сторони мають три різні погляди на питання територій. Спільної думки в Женеві не досягли, але Київ довіряє президенту США Дональду Трампу.

Про це український лідер заявив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. "Телеграф" зібрав головні тези президента з цієї розмови.

Головні заяви президента:

У трьох сторін три різні точки зору з питання про території . У Женеві працювала військова та політична групи. У військової є прогрес, сторони обговорюють питання моніторингу припинення вогню після закінчення війни. А на політичному напрямку все складніше — немає однієї точки зору, є три різні.

Наступні мирні переговори знову відбудуться у Швейцарії.

Я знаю РФ набагато краще, ніж Путін знає Україну. Для мене важливіше інше — швидше закінчити війну.

Я не думаю про те, щоб убити Путіна. Це не зупинить війну. В їхній системі інша людина не стане такою ж як Путін.

Мені не потрібна ця історична хр*нь (від Путіна — ред.). Це лише спосіб затягнути процес. Не потрібно витрачати час на старі історичні питання — при всій повазі до історії. Я не хочу витрачати час на все це. Нам потрібно закінчити війну зараз.

Навіть якщо мене не стане — це не зламає Україну.

Я довіряю Трампу у найважливішому — завершенні війни. Я вірю, що це (смерті цивільних та військових — ред.) дуже болісно для нього і він говорить про це. Я вірю, що він справді може закінчити цю війну. Але я не знаю про відносини Трампа з Путіним, я хочу бути відвертим.

Ніхто в Україні не підтримає здачу територій , тому що десятки тисяч українців загинули, захищаючи цю землю. Ми не можемо просто піти з Донбасу. Це неможливо. Це наша територія. І, звичайно, та частина, яка зараз окупована, — теж наша територія.

РФ хоче виборів в Україні, щоб усунути мене. Якщо буде 2 місяці перемир'я — я підніму питання про вибори. Люди не хочуть їх проводити під час війни.

Україна виконала все необхідне для вступу в НАТО, але остаточне рішення залежить від країн Альянсу.

