Питання не в територіях: чи зупиниться війна, якщо Росія отримає Донбас

Виведення української армії з неокупованих РФ територій Донецької області не зупинить війну. Навпаки, цей крок лише зумовить ще біль жорстокий напад Росії в майбутньому.

Кремль зможе розширювати агресію на інші території України. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів політичний експерт та керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

Що потрібно знати:

Вихід ЗСУ з Донеччини не зупинить війну

Ця територія прикриває Дніпропетровщину та Запоріжжя від російської армії

Росія прагне отримати контроль над регіоном без боїв та втрат

Чи задовольнить Донеччина апетити РФ

"Тут же питання не в територіях. Тут питання, чи зупиниться війна, якщо Україна відійде з Донбасу. Ні, не зупиниться. Буде нова війна, ще більш жорстока", — сказав Загородній.

За його словами, зробивши це, Україна залишить території, які не давали росіянам просуватись далі в глиб території Дніпропетровської та Запорізької областей. Це буде грати на руку росіянам, які без бою та втрат захоплять значні території, що стануть плацдармом для подальшого наступу.

Тарас Загородній

Скільки території Донецької області захопили росіяни за 2025 рік

Згідно з інформацією ЗМІ, протягом 2025 року під окупацію потрапило ще 10,9% території Донецької області. Найбільше росіяни захопили у липні — 1,7% території регіону, а найменше — 0,3% у березні.

Станом на початок 2026 року, з 26,5 тис. км² загальної площі Донеччини в окупації перебувають 20,65 тис. км². Це складає 77,8% території області.

Червоним кольором позначено територію Донецької області, яку за 2025 рік захопила російська армія, зеленим – території під контролем ЗСУ. Карта ВільнеРадіо/DeepState

