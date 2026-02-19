Питання точно не в Донбасі: чому Путін продовжить війну, навіть якщо отримає території

Отримавши українські території, Росія точно піде далі

Вимоги Росії щодо виходу українських військ з неокупованої частини Донецької області не мають жодних раціональних аргументів. Більше того, навіть отримавши їх шляхом перемовин, вони не зменшать своїх апетитів.

Головне питання заключається в політичних амбіціях керівництва РФ. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів військовослужбовець ЗСУ, колишній речник КМВА Євген "Шейх" Ієвлєв.

Що потрібно знати:

Росія намагається отримати українські території без бою

Навіть якщо Україна ними поступиться, це не зупинить агресію

Росіяни сприймають все через призму імперського мислення

"Чому, якщо вони не спромоглися військовим шляхом захопити за чотири роки територію всієї Донецької області? Хоч одна причина, чому ми сьогодні маємо віддати їм незахоплену територію? Мені особисто не зрозуміло. Це якщо ми говоримо з позиції справедливості. І це самий глухий кут", — зазначив Ієвлєв.

За його словами, Україна не погодиться вийти з Донецької області на таких умовах. Росіяни, скоріше за все, теж і компромісу в цьому питанні досягти неможливо.

Євген Ієвлєв

"Питання виключно в тому, особисто моя позиція, особисто моя, допоки американська сторона не надавить на російську сторону настільки сильно, щоб вони зрозуміли. Ось дивіться, відверто, у нас були мрії там повернути кордони 1991-го року. Потім говорили: "Повернемося до лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення". Тобто, на один компроміс пішли, типу ми залишаємо незакритим питання окупованих наших територій. На другий компроміс пішли: "Окей, давайте вже по лінію розмежування". Ні, вийдіть звідти. Тобто нам диктують, диктують, диктують. Ми сприймаємо компроміси, компроміси, компроміси", — розповів Ієвлєв.

Він пояснив, що українська сторона в перемовинах, проявляє гнучкість, тому що розуміє, що цю війну треба завершати. А російська сторона ніякої гнучкості до компромісу не проявляє.

"А де тоді справедливість і про що там каже американський президент, що зараз є прекрасний час заключити угоду? Заключити угоду на яких умовах? На тих умовах, щоби віддати Російській Федерації всі цілі, яка вона ставила перед собою, коли починали цю війну проти України", — сказав Ієвлєв.

Він наголосив, в такому випадку, не було жодного сенсу чинити якийсь супротив, жертвувати стількома життями та здоров'ям десятків, якщо не сотень, тисяч людей.

Євген Ієвлєв

"Друге, розумієте, мало хто задумується над терміном, ее, що якщо сьогодні Путіну віддати те, що він хоче, то завтра або післязавтра він продовжить цю історію. Це абсолютно очевидно, тому що для людини, у якої з логікою, здором глуздом все добре, зрозуміло, що для Путіна питання точно не в території. У Російської Федерації неосвоєних територій просто купа, де можна будувати, робити все, що завгодно", — зазначив Ієвлєв.

Він пояснив, що про корисні копалини, які є на території Донецької області, теж мова йти не може. Тому що на території Російської Федерації є ще безліч нерозроблених родовищ нафти, нікелю, літія, алюмінію і всього, чого завгодно.

"В них всього цього достатньо. Тобто, питання не в тому, питання в політичних амбіціях. Питання в тому, за рахунок якої екосистеми функціонує імперія. Власне виключно за цієї, тобто давши сьогодні росіянам те, що вони хочуть, ніякі гарантії безпеки не убезпечать від того, що через три роки Путін не скаже, що та ні, ми подумали і вирішили, що задля нашої безпеки нам потрібно контролювати весь український регіон. Він демократичний буде, він буде класний, але ми маємо його весь контролювати. Тому якось так", — резюмував Ієвлєв.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, за словами президента Володимира Зеленського, на переговорах сторони мають різні погляди на питання територій України. Спільної думки в Женеві не досягли, але Київ довіряє президенту США Дональду Трампу.