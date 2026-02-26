На Одещині великий зсув землі: що це таке і чому він стається (відео)

З настанням повної весняної відлиги та дощів процес лише прискориться

У Фонтанській громаді під Одесою активізувалися небезпечні геологічні процеси. Великі ділянки землі просто обвалилися.

Відомий блогер, який має канал "Зоотроп" опублікував свіжі кадри з місця подій, на яких видно, що берегова лінія продовжує стрімко обрушуватися, загрожуючи житловим будівлям.

Що сталося

Ситуація в районі вулиці Сонячної у Фонтанці досягла критичної позначки. Якщо раніше паркан одного з приватних будинків лише нахилявся, то зараз кілька його секцій (кам’яна огорожа) повністю обрушилися в прірву. Разом із ґрунтом униз пішов і стовп ліній електропередач, який ще кілька днів тому залишався нагорі.

Автор відео зазначає, що зсув "свіжий". Обвалення відбуваються практично щодня, і глина продовжує сипатися на очах.

Як це виглядає: візуальні деталі з місця подій

Знімки з місця події наочно демонструють масштаби катастрофи. Величезний розкол. Ґрунтова дорога, що йде вздовж урвища, практично знищена. Глибоке, широке провалля пролягає паралельно паркану приватного будинку, буквально за кілька метрів від його фундаменту. Края провалля прямовисні й виглядають вкрай нестійкими.

Паркан, що висить у повітрі. Частина бетонної основи та металевої огорожі сусідньої ділянки обвалилася. Секції паркану, що вціліли, тепер моторошно нависають над зяючою прірвою, втративши опору. Видно, як земля пішла з-під фундаменту огорожі.

Як виглядає зсув у Фонтанці. Скріншот з відео

Паркан висить у повітрі. Скріншот з відео

"Шарований пиріг" із глини. Оголений зріз урвища показує геологічну структуру схилу — це товстий шар пористої глини, яка легко кришиться і сповзає вниз. Візуально схил нагадує крихкий десерт, готовий завалитися від найменшого впливу.

Шар пористої глини

Загроза будинкам знизу. На кадрах видно, що величезна маса ґрунту нависає над цілим селищем із невеликих будиночків (куренів), розташованих біля самого підніжжя схилу. У разі повного обвалення цієї брили будинки внизу будуть просто поховані під землею.

Причини обрушення

Фахівці та автор відео виділяють кілька ключових факторів:

Природні процеси: Підмив нижньої частини схилу морем та природна ерозія ґрунтів. Техногенне навантаження: Будівництво важких багатоповерхових будинків прямо на краю урвища створює надмірний тиск на ґрунт. Раніше тут стояли легкі одноповерхові будівлі. Проблеми з водовідведенням: Під час огляду було виявлено трубу (ймовірно, злив з басейну або зливостоки), яка виходила прямо на схил з-під паркану. Постійне насичення ґрунту водою зробило його пухким. За словами автора, на схилі навіть відчувається запах каналізації. Геологічні особливості: Ґрунт тут складається з глини, під якою залягає ракушняк. Вода промиває тріщини в камені, послаблюючи основу, після чого величезні брили відвалюються і сповзають вниз.

Що таке зсув

Зсув — це небезпечне геоморфологічне явище, при якому маси ґрунту або гірських порід зміщуються вниз по схилу під дією власної ваги. Основними "пусковими механізмами" є підмив схилу водою, перезволоження ґрунту (дощі, танення снігу або витоки з труб), а також сейсмічні поштовхи та надмірна забудова берегової лінії.

Прогнози та ризики

Місцева влада огороджує небезпечну зону стрічками, проте на капітальні берегоукріплювальні роботи в бюджеті громади зараз немає коштів.

Блогер попереджає про "ефект доміно": як тільки обвалиться одна ділянка, вона потягне за собою сусідні будинки зліва та справа. Автор наголошує, що з настанням повної весняної відлиги та дощів процес лише прискориться.

"Якщо ви збираєтеся тут влітку відпочивати, пам'ятайте, що це небезпечно", — резюмує Юрій.

