Голова Кіровоградщини відмовився від зарплати: про яку суму йдеться та куди ділись гроші

Загальна кількість нарахованої зарплати — 1 255 758 грн

Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА/ОВА) Андрій Райкович упродовж 2025 року мав посадовий оклад понад 100 тисяч гривень на місяць. Водночас фактично жодної зарплати він не отримував.

Що потрібно знати:

У 2025 році голова Кіровоградської ОВА мав отримати 966 933,66 грн

Зарплата нараховувалася повністю, але не виплачувалася

За заявою посадовця, всі кошти перераховувалися на потреби ЗСУ

Про це йдеться в офіційній відповіді обласної військової адміністрації на запит "Телеграфа". Згідно з документом, розмір посадового окладу Райковича у 2025 році змінювався кілька разів. З 1 січня він становив 98 757 грн, з 1 квітня — 108 689 грн, а з 1 липня — 105 570 грн. Після сплати податків суми складали відповідно 76 042,89 грн, 83 690,53 грн та 81 288,90 грн. Загальна сума за рік — 966 933,66 грн.

Відповідь на запит "Телеграфа" про зарплату Андрія Райковича

В ОВА зазначили, що заробітна плата очільнику області нараховувалася у повному обсязі, однак не виплачувалася. За особистою заявою Райковича — усі кошти перераховувалися на потреби Збройних сил України через рахунок Міністерства оборони.

Також в обласній військовій адміністрації повідомили, що у 2025 році Райковичу не нараховували й не виплачували матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань чи оздоровлення під час щорічної відпустки.

Що відомо про Андрія Райковича

Андрій Райкович

Андрій Райкович народився в Естонії. Має освіту інженера-електрика та економіста. Працював як електриком, так і очолював комбінат хлібопродуктів, птахокомбінат та м'ясокомбінат. Був двічі обраним міським головою Кропивницького. Що цікаво, він є останнім обраним на цю посаду. Його призначили очільником області в березні 2022, тож вибори не проводились.

