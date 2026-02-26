Залужний прийшов у парламент Британії у цікавій краватці: скільки вона коштує (фото)
Вона дивує не тільки кольорами, а й орнаментом
Посол України у Великій Британії, ексголовком Валерій Залужний з'явився у парламенті Англії в краватці в кольорах українського прапору. "Телеграф" дізнався, за скільки таку можна купити.
Відповідне фото Залужний опублікував у своєму каналі в Telegram. На знімку український посол на засіданні парламенту присутній в класичному костюмі та з яскравою краваткою.
Цей елемент гардероба кидається в очі на тлі інших чиновників, які обрали більш лаконічні кольори. Краватка Залужного не просто має синій та жовтий колір, вона доповнена цікавим орнаментом та текстурами.
Скільки коштує краватка Залужного
Якщо пошукати в мережі, то на Amazon можна знайти набір бренду CGTENBS з дуже схожою краваткою — весь набір з краваткою, запонками, нагрудною хустинкою та декоративним ланцюжком продають за 230 доларів. Тобто за понад 9 900 грн.
За такі кошти зазвичай продають аксесуари преміум-класу перевірених брендів з якісних матеріалів. Люксові та дизайнерські краватки обійшлися б значно дорожче.
