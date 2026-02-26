Залужний прийшов у парламент Британії у цікавій краватці: скільки вона коштує (фото)

Вона дивує не тільки кольорами, а й орнаментом

Посол України у Великій Британії, ексголовком Валерій Залужний з'явився у парламенті Англії в краватці в кольорах українського прапору. "Телеграф" дізнався, за скільки таку можна купити.

Відповідне фото Залужний опублікував у своєму каналі в Telegram. На знімку український посол на засіданні парламенту присутній в класичному костюмі та з яскравою краваткою.

Цей елемент гардероба кидається в очі на тлі інших чиновників, які обрали більш лаконічні кольори. Краватка Залужного не просто має синій та жовтий колір, вона доповнена цікавим орнаментом та текстурами.

Залужний у парламенті Британії

Скільки коштує краватка Залужного

Якщо пошукати в мережі, то на Amazon можна знайти набір бренду CGTENBS з дуже схожою краваткою — весь набір з краваткою, запонками, нагрудною хустинкою та декоративним ланцюжком продають за 230 доларів. Тобто за понад 9 900 грн.

За такі кошти зазвичай продають аксесуари преміум-класу перевірених брендів з якісних матеріалів. Люксові та дизайнерські краватки обійшлися б значно дорожче.

Скільки коштує краватка Залужного

Як виглядала краватка Залужного

Раніше "Телеграф" розповідав, що Залужний назвав основі висновки щодо 4 років повномасштабної війни Росії з Україною.