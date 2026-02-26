Рус

"Все буде добре, але не одразу": у Києві показали виставу, яку грають із фронтовиком Третього армійського корпусу (фото)

Владислава Коваль
Подання "Все буде добре, але не відразу" Новина оновлена 26 лютого 2026, 15:00
Подання "Все буде добре, але не відразу". Фото Третій армійський корпус

Творці обіцяють глядачам чесну розмову

До четвертої річниці повномасштабного вторгнення Театральна майстерня Трійки (Третій армійський корпус) разом із театром-студією "Чорний квадрат" підготували особливу прем'єру.

"Телеграф" розповість про виставу "Все буде добре, але не одразу", що вже змусила глядачів і сміятися, і плакати.

Головна особливість постановки — участь чинного військовослужбовця Третьої штурмової бригади. Заслужений артист України Євген Авдєєнко з 24 лютого 2022 року захищає країну зі зброєю в руках, а тепер повернувся на сцену, щоб розповісти правду з перших вуст.

Євген Авдєєнко на прем’єрі "Все буде добре, але не одразу"
Євген Авдєєнко на прем’єрі "Все буде добре, але не одразу"

Разом із ним у виставі грає актриса Анна Яновіцька. Режисером виступив художній керівник "Чорного квадрату" Анатолій Нєйолов.

Як розповіли творці, це не просто вистава, а спроба пропустити рефлексії про життя під час війни крізь призму творчості. На сцені оживають невигадані історії про кохання, страх, відчай та героїзм у простих речах. Оскільки актори проживають історії таких самих людей, як і кожен українець сьогодні, у виставі (як і в житті) звучить ненормативна лексика.

Актори вистави

Після київської прем'єри команда вирушає у великий тур містами України, який стартує вже 3 березня. Абсолютно всі кошти, зібрані під час туру та майбутніх показів, будуть перераховані на закриття актуальних потреб Третього армійського корпусу.

  • Розклад туру та квитки: karabas.com/tag=tretiy-armiys-kyy-korpus-ta-chornyy-kvadrat/
  • Більше про проєкт: story.ab3.army

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Олена Толкачова "Гайка", українська військовослужбовка, капітан 3-ї ОШБр, командир та засновник Патронатної служби "Ангели трійки", у річницю повномасштабної війни відповіла на кілька питань.

