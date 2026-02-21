Найменше серед колег? Скільки заробив ексочільник Полтавської ОВА за рік (документ)
Матеріальної допомоги та премій не було
Одну з найменших зарплат серед очільників обласних адміністрацій за 2025 рік отримав ексголова Полтавщини Володимир Когут. Він пробув на посаді тимчасово виконуючого обов'язки начальника Полтавської ОВА рік — з січня 2025 по січень 2026 року.
Що потрібно знати:
- За 2025 рік йому виплатили менше ніж півмільйона гривень
- Матеріальної допомоги не отримував
- Його заробіток — один із найнижчих серед керівників обласних адміністрацій за рік
Як стало відомо із відповіді на запит "Телеграфу", посадовий оклад т. в. о. начальника ОВА Когута у 2025 році становив 647 030,17 грн. Після утримання податків виплачено 498 213,23 грн. Він не отримував матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки та для вирішення соціально-побутових питань. Зазначимо, що в такому випадку місячна зарплата могла становити 41,5 тисячі грн "на руки".
Що відомо про Володимира Когута
Володимир Когут народився на Львівщині. Має кваліфікацію юриста та вищу освіту за спеціальністю "правоохоронна діяльність", здобувши кваліфікацію юриста. Працював в податковій міліції, аналітиком в банківському фінмоніторингу, Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). З 2023 року працював в Полтавській ОДА, спочатку радником голови, а потім заступником голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO). В січні на посаді очільника ОДА його замінив Віталій Дяківнич.
Раніше "Телеграф" розповідав, що співставну суму отримала голова Вінницької ОДА Наталія Заболотна, проте вона у 2025 році була на посаді першого заступника. Серед лідерів з розміру заробітку — голова Миколаївщини Віталій Кім.