Найменше серед колег? Скільки заробив ексочільник Полтавської ОВА за рік (документ)

Матеріальної допомоги та премій не було

Одну з найменших зарплат серед очільників обласних адміністрацій за 2025 рік отримав ексголова Полтавщини Володимир Когут. Він пробув на посаді тимчасово виконуючого обов'язки начальника Полтавської ОВА рік — з січня 2025 по січень 2026 року.

Що потрібно знати:

За 2025 рік йому виплатили менше ніж півмільйона гривень

Матеріальної допомоги не отримував

Його заробіток — один із найнижчих серед керівників обласних адміністрацій за рік

Як стало відомо із відповіді на запит "Телеграфу", посадовий оклад т. в. о. начальника ОВА Когута у 2025 році становив 647 030,17 грн. Після утримання податків виплачено 498 213,23 грн. Він не отримував матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки та для вирішення соціально-побутових питань. Зазначимо, що в такому випадку місячна зарплата могла становити 41,5 тисячі грн "на руки".

Відповідь на запит "Телеграфу" про оклад Когута

Що відомо про Володимира Когута

Володимир Когут/ Фото: Фейсбук-сторінка

Володимир Когут народився на Львівщині. Має кваліфікацію юриста та вищу освіту за спеціальністю "правоохоронна діяльність", здобувши кваліфікацію юриста. Працював в податковій міліції, аналітиком в банківському фінмоніторингу, Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). З 2023 року працював в Полтавській ОДА, спочатку радником голови, а потім заступником голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO). В січні на посаді очільника ОДА його замінив Віталій Дяківнич.

Раніше "Телеграф" розповідав, що співставну суму отримала голова Вінницької ОДА Наталія Заболотна, проте вона у 2025 році була на посаді першого заступника. Серед лідерів з розміру заробітку — голова Миколаївщини Віталій Кім.