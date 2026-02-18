Зарплата 40 тис., а у доньки – елітні квартири: таємниці одного з головних аграрних академіків України

Сукупна вартість двох квартир може перевищувати мільйон доларів

Сім’я одного з провідних представників аграрної науки України Ігоря Гриника опинилася в центрі уваги через суттєвий розрив між належним їй майном та офіційними доходами.

Що потрібно знати:

На доньку академіка оформлено нерухомість вартістю понад мільйон доларів

2024 року Гриник отримував зарплату трохи більше 36 тисяч гривень на місяць

Крім нерухомості, дочці академіка належить автомобіль BMW

Про це йдеться у матеріалі на сайті "Телеграф": "На дітей аграрного академіка оформили квартири на мільйон доларів: чиновник має невелику зарплату та отримує "зимову підтримку".

Академік Ігор Гриник понад 30 років працює у сфері аграрної науки та обіймає посаду заступника президента Національної академії аграрних наук України. Його дружина Ольга Гриник працює в Інститут агроекології та природокористування НААН.

Ігор Гриник. Фото: naas.gov.ua

Розмір їхніх офіційних зарплат є досить скромним. Однак є важливий момент — на повнолітніх дітей, яких Гриник не показує у деклараціях, оформлена нерухомість вартістю понад мільйон доларів.

У декларації за 2024 рік (дані за минулий рік він ще не подав), академік зазначив, що щомісяця після вирахування податків отримував зарплату трохи більше ніж 36 тис. грн. Додатково він отримував близько 4,6 тис. грн на місяць за статус академіка. Дохід його дружини – 19,7 тис. грн на місяць після сплати податків.

Однак, на відміну від більшості вчених Гриники, судячи з вартості їхньої нерухомості, доларові мільйонери. Згідно з підрахунками "Телеграфу", автомобіль та квартири доньки академіка Лілії в центрі Києва коштують близько 1,1 млн доларів.

У 2024-му Лілія стала власницею новенького BMW X5. На сьогоднішній день такий автомобіль коштує понад 93 тисячі доларів.

А у 2013 році, у віці 23 років, дочка Гриника стала власницею квартири площею 124,4 кв. м на вул. Назарівська, 23-А.

Відомості про право власності на першу квартиру

2018 року в цьому ж будинку на неї оформили сусідню квартиру площею 173,4 кв. м. Це ЖК Botanic Paradise у самому центрі столиці. Нині у цьому ЖК квадратний метр коштує близько 3,5–4 тис. доларів.

Відомості про право власності на другу квартиру

Таким чином, сукупна вартість двох квартир може сягати близько одного мільйона доларів.

ЖК Botanic Paradise. Фото: ЛУН

Ігор Гриник — біографія

Народився 20 лютого 1970 року у Львівській області.

Закінчив Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (1992), вчений-агроном.

Працював агрономом, головним агрономом та керівником аграрних підприємств та наукових установ Чернігівської області.

Кандидат сільськогосподарських наук (2000), доктор наук (2006).

Член-кореспондент УААН (2007), академік НААН (2010).

З 2011 року – директор Інституту садівництва НААН, обіймав керівні посади у системі академії, включаючи рівень віцепрезидента.

Заступник президента Національної академії аграрних наук України Ярослава Гадзала.

Автор понад 100 наукових праць, монографій та сортів сільськогосподарських культур, керівник наукових програм розвитку агропромислового виробництва.

