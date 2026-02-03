Без дозволу Орбана: з якими країнами Україна може створити дієві військові блоки

Експерт розповів, які військові союзи насправді потрібні Україні замість НАТО

Україні варто робити ставку не на членство в НАТО, а на створення двосторонніх військових союзів із країнами, які реально готові розділяти безпекові ризики та швидко ухвалювати політичні рішення щодо спільної оборони.

Про це в етері "Телеграфу" розповів керуючий партнер Національної антикризової групи, політичний експерт і політтехнолог Тарас Загородній.

За його словами, Україні потрібно не НАТО, а військові двосторонні союзи з країнами, які розділяють з нами ризики. В цьому переліку: Польща, країни Балтії, Північна Європа, Румунія і Туреччина.

"НАТО може розповідати красиві казки, як вони будуть відстрілюватися з Гренландії 40 солдатами проти армії Сполучених Штатів Америки, і багато чого іншого", – сказав Загородній.

Експерт наголосив, що українці повинні бути прагматичними та не вірити красивим словам. Він також пояснив, що такі союзи можуть утворюватися досить швидко, коли ухвалене політичне рішення.

"Це ж не ідіотські стандарти НАТО, які, якщо їх виконувати, армія просто воювати не може, і всі країни повинні дати згоду", – зазначив політтехнолог.

Він розповів, як такий союз може бути укладений, наприклад, з Польщею. За його словами, рішення мають ухвалити уряди обох країн.

При цьому на відміну від НАТО, не треба умовляти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб він на це погодився. Саме тому створення таких альянсів відбувається набагато швидше.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте 3 лютого відвідав Україну. Серед іншого, він виступив з промовою у Верховній Раді та провів спільну з президентом Володимиром Зеленським пресконференцію.