Стане катастрофою для Угорщини: Орбан здивував заявою в підтримку України (відео)

Стабільність на кордонах має велике значення для Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що поразка України стане катастрофою для Угорщини. Він закликав зупинити війну за будь-яку ціну.

Угорщина, за словами прем'єра, завжди виступала за якнайшвидше припинення бойових дій в Україні. Відео з відповідними заявами опубліковане на сторінці Віктора Орбана в мережі X.

"Поразка України стала б катастрофою для Угорщини. Це не лише суперечить нашим інтересам, але й вимагає досягнення ефективної домовленості, щоб цього не допустити. Стабільність у сусідів має значення", — сказав Орбан.

Він підкреслив, що, Угорщина допомагає енергостійкості України. Оскільки, за словами Орбана, його країна постачає 44% електроенергії та 58% газу Україні.

Віктор Орбан та Володимир Зеленський. Фото Press-centr.com

"Тим часом, війна день за днем послаблює Україну. Мир — це єдиний шлях її зміцнити. Кожен, хто справді підтримує Україну, має прагнути миру і робити це вже зараз", — додав прем'єр-міністр.

Позиція Орбана щодо вступу України в ЄС

Віктор Орбан продовжує блокувати початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Як розповіли "Телеграфу" високопосадовці у Брюсселі, причиною таких дій є політичні мотиви політика.

За словами посадовців, офіційна причина блокування — порушення прав угорської меншини в Україні не витримує жодної критики. Основним мотивом Орбана для таких дій, є намагання утриматись у владі за результатами парламентських виборів у квітні 2026 року.

Володимир Зеленський та Віктор Орбан. Фото REUTERS/Bernadett Szabo

Раніше "Телеграф" розповідав, що Віктор Орбан різко висловився щодо рішення про безстрокове заморожування російських активів, ухвалене Євросоюзом. Зо його словами, воно ухвалене в обхід Угорщини та може бути "оголошенням війни" РФ.