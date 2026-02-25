Коли і що садити у березні? Сприятливі дні для різних овочів за місячним календарем (список)

Весна йде, весні дорогу! Огородники та садівники вже на низькому старті, адже сонечка стає все більше, тепло прибуває, а значить час сіяти та садити. Стоп! А ви не забули врахувати місячний посівний календар на березень 2026 року?

Все в природі не просто так, і фази Місяця тому підтвердження. Якщо робити все відповідно до циклів, можна отримати якісніший урожай, причому швидше і з меншими зусиллями. Адже головним нашим помічником є саме матінка-природа.

Зазначимо, що у народі багато хто вірить у вплив фаз Місяця на врожай, але наукового підтвердження ці прикмети не мають.

Головне, що потрібно знати про цикли Місяця:

На зростаючому Місяці (1–10 і 12–25 березня) вся увага прикута до надземної частини рослини, адже всі сили та соки спрямовані в листя, квіти, майбутній урожай .

(1–10 і 12–25 березня) вся увага прикута до надземної частини рослини, адже всі сили та соки спрямовані . На спадаючому Місяці (27-31 березня) зусилля витрачаються на зону коренів, а значить ми працюємо з коренеплодами і боремося за якісний розвиток кореневої системи та загальне приживання.

(27-31 березня) зусилля витрачаються на зону коренів, а значить ми працюємо з і боремося за якісний розвиток кореневої системи та загальне приживання. День молодика та повного місяця – це завжди час відпочинку, зупинки, затишшя та переосмислення. У березні 2026 року молодик — це 11 березня, а повний місяць — 26 березня. Відповідно ці дати плюс 1 день до і після: у цей період робота із землею, посівами та рослинами мінімальна.

11 та 26 березня заборонено займатися розсадою та посадками у 2026 році

Якщо розбиратися детально з кожною культурою, то картина виглядатиме таким чином (йдеться про холодостійкі рослини, які висіваються в березні прямо в ґрунт):

Для моркви добрий час посіву: 27-31 березня.

добрий час посіву: 27-31 березня. Для редису 27-30 березня, для редьки 27-29 березня. До речі, раніше ми розповідали, які сорти редиски найстійкіші та найнадійніші — їх краще вибрати для посадки в 2026 році.

27-30 березня, для 27-29 березня. До речі, раніше ми розповідали, які сорти редиски найстійкіші та найнадійніші — їх краще вибрати для посадки в 2026 році. Для петрушки та кропу – 1-3 березня, а також 19, 20, 27 та 28 число.

– 1-3 березня, а також 19, 20, 27 та 28 число. Салат, горох та інші бобові бажано посіяти 1-3 березня або 19 та 20.

та інші бобові бажано посіяти 1-3 березня або 19 та 20. Сприятливі дати для цибулі-сівки та ярого часнику 27-30 березня.

27-30 березня. Для ранньої картоплі цей період 27-31 березня.

