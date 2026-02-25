Коли і що садити у березні? Сприятливі дні для різних овочів за місячним календарем (список)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Весна йде, весні дорогу! Огородники та садівники вже на низькому старті, адже сонечка стає все більше, тепло прибуває, а значить час сіяти та садити. Стоп! А ви не забули врахувати місячний посівний календар на березень 2026 року?
Все в природі не просто так, і фази Місяця тому підтвердження. Якщо робити все відповідно до циклів, можна отримати якісніший урожай, причому швидше і з меншими зусиллями. Адже головним нашим помічником є саме матінка-природа.
Зазначимо, що у народі багато хто вірить у вплив фаз Місяця на врожай, але наукового підтвердження ці прикмети не мають.
Головне, що потрібно знати про цикли Місяця:
- На зростаючому Місяці (1–10 і 12–25 березня) вся увага прикута до надземної частини рослини, адже всі сили та соки спрямовані в листя, квіти, майбутній урожай.
- На спадаючому Місяці (27-31 березня) зусилля витрачаються на зону коренів, а значить ми працюємо з коренеплодами і боремося за якісний розвиток кореневої системи та загальне приживання.
- День молодика та повного місяця – це завжди час відпочинку, зупинки, затишшя та переосмислення. У березні 2026 року молодик — це 11 березня, а повний місяць — 26 березня. Відповідно ці дати плюс 1 день до і після: у цей період робота із землею, посівами та рослинами мінімальна.
Якщо розбиратися детально з кожною культурою, то картина виглядатиме таким чином (йдеться про холодостійкі рослини, які висіваються в березні прямо в ґрунт):
- Для моркви добрий час посіву: 27-31 березня.
- Для редису 27-30 березня, для редьки 27-29 березня. До речі, раніше ми розповідали, які сорти редиски найстійкіші та найнадійніші — їх краще вибрати для посадки в 2026 році.
- Для петрушки та кропу – 1-3 березня, а також 19, 20, 27 та 28 число.
- Салат, горох та інші бобові бажано посіяти 1-3 березня або 19 та 20.
- Сприятливі дати для цибулі-сівки та ярого часнику 27-30 березня.
- Для ранньої картоплі цей період 27-31 березня.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка рання капуста зможе дати врожай уже за 42 дні в Україні.